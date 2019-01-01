Стекеленбург побил рекорд Нидерландов на международных соревнованиях
Кипер появился в старте на матч против Украины.
В рамках первого тура Евро-2020 сборная Украины играет в Амстердаме против Нидерландов.
В стартовом составе хозяев поля появился опытный страж ворот Аякса Мартен Стекеленбург и побил рекорд страны.
На сегодняшний день ему исполнилось 38 лет и 264 дня и он стал самым возрастным футболистом в национальной команде, сыгравшим на чемпионате мира или чемпионате Европы.
Отметим, что прежний рекорд поставил также легендарный кипер Эдвин ван дер Сар. Он сыграл на Евро-2008 в возрасте 37 лет и 236 дней.
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