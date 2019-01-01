Австрия — Северная Македония 3:1 Видео голов и обзор матча
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Европы.
В матче стартового тура группы С Евро-2020 сборная Австрии уверенно обыграла Северную Македонию (3:1).
Победу команде немецкого специалиста Франко Фоды принесли забитые мячи в исполнении Лайнера, Грегорича и Арнаутовича. У оппонентов единственным результативным ударом отметился Пандев.
Видео голов и обзор матча:
Австрия – Северная Македония – 3:1
Голы: Лайнер, 18, Грегорич, 78, Арнаутович, 89 – Пандев, 28
Австрия: Бахманн – Лайнер, Драгович (Линхарт, 46), Хинтереггер, Ульмер – Баумгартнер (Грегорич, 58), Лаймер (Баумгартлингер, 90+3), К. Шлагер (Ильсанкер, 90+4), Алаба – Забитцер – Каладжич (Арнаутович, 59).
Северная Македония: Димитриевски – Николов (Бейтулае, 63), С. Ристовски, Д. Велковски, Муслиу (М. Ристовски, 86), Алиоски – Бардхи (Тричковски, 82), Адеми, Эльмас – Пандев, Трайковски (Костадинов, 63).
Предупреждения: Лайнер (85) – Трайковски (42), Алиоски (52).
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