Украина — третья в группе С после первого тура Евро-2020

Завершился первый тур в группе С.

Андрея Ярмоленко, Getty Images

В рамках первого тура группы С на Евро-2020 сборная Украины в драматическом матче уступила Нидерландам со счетом 2:3.

В параллельном матче сборная Австрии уверенно обыграла Северную Македонию в Бухересте (3:1).

Таким образом именно Австрия занимает первое место в группе С. Нидерланды расположились на второй строчке, Украина на третьей, а Северная Македония пока на последнем месте.

Команды: и в н п з п о Австрия 1 1 0 0 3 1 3 Нидерланды 1 1 0 0 3 2 3 Украина 1 0 0 1 2 3 0 Северная Македония 1 0 0 1 1 3 0

Отметим, что следующий матч сборная Украины сыграет против Австрии. Поединок состоится 21 июня в 19:00 по киевскому времени.

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