Украина — третья в группе С после первого тура Евро-2020
Завершился первый тур в группе С.
В рамках первого тура группы С на Евро-2020 сборная Украины в драматическом матче уступила Нидерландам со счетом 2:3.
В параллельном матче сборная Австрии уверенно обыграла Северную Македонию в Бухересте (3:1).
Таким образом именно Австрия занимает первое место в группе С. Нидерланды расположились на второй строчке, Украина на третьей, а Северная Македония пока на последнем месте.
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Отметим, что следующий матч сборная Украины сыграет против Австрии. Поединок состоится 21 июня в 19:00 по киевскому времени.
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