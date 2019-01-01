Нидерланды — Украина. Наши оценки

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, оценивает действия футболистов сборной Украины в ее первом матче на чемпионате Европы-2020.

Мы наконец-то дождались момента, когда сборная Украины вновь проведет свой матч на чемпионате Европы. Стартовая игра против Нидерландов обещала стать непростой, однако в определенные моменты противостояния в Амстердаме даже казалось, что коллектив Андрея Шевченко может окончательно опустить руки.

Итоговому поражению можно отыскать достаточно большой спектр разнообразных причин: от индивидуальных ошибок наших футболистов, которых в этот вечер было непозволительно много для поединка столько высоко уровня, до просчетов тренерского штаба, который не смог грамотно среагировать на сигналы образца первого тайма. "Сине-желтые" начали с неудачи, но после такого матча совершенно нет желания устремить глаза в пол в поисках оправданий.

По итогам голосования приз "Лев матчу" в игре против против Нидерландов получил голкипер нашей национальной команды — Георгий Бущан.

Скажем прямо, своей игрой представитель киевского Динамо фактически не оставил возможности зрителям сделать любой другой выбор. Монолитная игра внутри своей вратарской со стороны Георгия обеспечила нам отсутствие пропущенных мячей еще в начальной фазе поединка. Безусловно, ошибка на среднем выходе при первом пропущенном мяче имела место быть, но в том эпизоде скорее можно было говорить о совокупности недочетов в действиях целой группы футболистов. В остальном — игра Бущана вызывала нескрываемый восторг. И не только у фанатов сборной Украины.

Football.ua оценивает игру футболистов сборной Украины в матче на Йохан Кройфф Арене (по 10-балльной шкале).

Украина

Георгий Бущан — 8,0.

Александр Караваев — 6,0. С учетом явного акцента со стороны соперников в сторону атак правым флангом, у нашего правого защитника было даже определенное пространство и возможности для того, чтобы подключаться к розыгрышу мяча. Очевидным был выбор тренерского штаба в сторону компактной оборонительной модели, в которой точно не было места привычным для Караваева действиям из клубного футбола, но большинство прямых столкновений с Депаем и ван Анхолтом осталось за украинцем, поэтому особых претензий к его игре предъявить не получится.

Илья Забарный — Николай Матвиенко — 6,0. Так уж сложились обстоятельства, что все три пропущенных мяча пришли в ворота Бущана именно из зоны действия центральных защитников, но в каждой из этих ситуаций винить непосредственно Забарного и Матвиенко не приходится. Более молодой исполнитель немного нервничал в эпизодах противостояния один в один с более опытными соперниками, в то время как у представителя Шахтера было заметно меньше работы по ходу матча. В основном, Матвиенко качественно подчищал разнообразные отскоки, а Забарный был "мышцами". Этот матч точно нельзя назвать неудачным для этой пары, даже несмотря на поражение, но и вспомнить конкретные эпизоды с их участием сходу не представляется возможным.

Виталий Миколенко — 5,0. Решающим фактором в эпизоде с первым пропущенным голом, в большей степени, стоит считать именно ошибку нашего левого защитника. Однако, и ее можно было избежать, если бы на заметный крен атаки Нидерландов в правую сторону еще по ходу первого тайма последовала бы действенная реакция нашего тренерского штаба. Миколенко был брошен на растерзание Думфрису, долгое время боролся на равных, но постепенно, к сожалению, начал сдавать позиции. Привело это к серьезным проблемам и итоговому поражению.

Руслан Малиновский — 6,0. Большие надежды на Евро-2021 возлагаются именно на представителя бергамаской Аталанты, но проблема заключается в том, что и соперники по этой причине разбирают игру Малиновского вплоть до наименьших деталей. Неоднократно по ходу матча можно было увидеть, как Руслана вынуждают играть правой ногой, что фактически исключало фактор его разительного удара, а также существенно урезало диспетчерские функции. По сути, его оставили без опеки лишь один раз — во время исполнения стандарта во втором тайме, с которого моментально последовал голевой навес на Яремчука.

Сергей Сидорчук — 6,5. Позиция опорного полузащитника сборной Украины в этом матче тренерским штабом была передана в распоряжение представителю киевского Динамо, что стало своего рода неожиданным решением задолго до стартового свистка. Однако, уже непосредственно на поле, было мало ситуаций, когда можно было сказать, что в чем-то вариант с Сидорчуком в основе был неудачным. Сергей отметился несколькими очень своевременными отборами, постоянно нависал над оппонентами в своей зоне, но однажды не успел сориентироваться на отскоке в достаточно сложной ситуации, после чего Украина пропустила первый мяч.

Александр Зинченко — 5,5. Принимать участие в единоборствах представителю Манчестер Сити в игре против Нидерландов желания было не занимать. В сухой статистике отображается, что с мячом в ногах соперники ни разу не сумели пройти мимо Зинченко, но грубые ошибки при розыгрыше мяча, которые тянулись еще с первого тайма, оставили слишком большой след на общей картине впечатлений от его игры. Кроме того, все мы прекрасно понимаем, какое слово из пяти букв выкрикнул Александр, когда из верховой борьбы против него сумел выйти победителем Думфрис. Лидерских качеств нашему полузащитнику точно хватало с головой, но иногда в вихре эмоций сложно разместить еще и качественную игру на мяче.

Андрей Ярмоленко — 7,5. Фланговый нападающий "сине-желтых" чувствовал себя вполне уверенно даже по ходу совершенно неудачного первого тайма в исполнении своей команды, а когда дела пошли совсем скверно, то взял игру в свои руки, и сотворил настоящий шедевр фактически на ровном месте. После ужасно сложного сезона, Ярмоленко приехал в сборную фактически без игровой практики, но с такими темпами прогресса (надеемся на продолжение роста), представить основной состав команды Шевченко на Евро-2021 без его участия не представляется возможным. В матч против Нидерландов мы вернулись исключительно на плечах Андрея.

Роман Яремчук — 7,0. В первом тайме сборная Украины играла практически всегда без мяча, поэтому обнаружить его в ногах нашего центрального форварда было попросту невозможно. При этом, Яремчук все равно не останавливался в борьбе за каждый из возможных отскоков, что в конечном итоге было вознаграждено судьбой в виде важного забитого мяча и голевой передачи. С точки зрения матча против Нидерландов, данный гол не принес дивидендов нашей команде в виде набранных очков, но есть все основания верить, что фактор забитого гола на Евро должен раскрепостить нашу основную ударную единицу.

Александр Зубков в отчетном поединке провел на поле слишком мало времени из-за досадного мышечного повреждения, после чего был заменен, так и не раскрыв свой потенциал.

Марлос — 5,5. Проблемой полузащитника стало то, что ему пришлось вступать в срочном порядке в поединок против соперника, который гарантированно заставлял бы его играть в обороне намного чаще, чем находится с мячом в ногах. С трудолюбием у изысканного исполнителя всегда были большие проблемы, но иных прямых вариантов исправить ситуацию с травмой Зубкова у Шевченко не было. Марлос терял соперников с завидной регулярностью, поэтому обратная замена не заставила себя долго ждать.

Николай Шапаренко — 6,0. Когда на поле появлялся игрок киевского Динамо, то конъюнктура рынка была уже совершенно отличной от ситуации с выходом Марлоса. Шапаренко получал чуть больше пространства и возможностей удерживать мяч в собственных ногах, поэтому активно подключался к атакующим действиям. При этом, Нидерланды в финальном отрезке сбавили активность своего правого фланга, что, впрочем, все равно не уберегло нас от третьего пропущенного мяча.