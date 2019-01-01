Ярмоленко: Расстроены результатом, обидно терять очки в такой игре

Футболист поделился впечатлениями от игры.

Андрей Ярмоленко, Getty Images

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение от Нидерландов в рамках Евро-2020 (3:2).

"Расстроены результатом. Вытянули такую игру сравняли счет. Конечно, обидно было терять очки в такой игре. Есть еще две игры, если проведем их с такой самоотдачей, то обязательно заработаем свои очки.

Нужно понимать, где и с кем мы играли. Против Нидерландов на выезде, одной из лучших команд мира. У нас были моменты, это не была игра в одни ворота".

"Тяжело сейчас судить по поводу матча, завтра сядем спокойно, разберем игру с тренерским штабом, будем двигаться дальше.

Хочу сказать спасибо болельщикам. Спасибо партнерам по команде. Придя в раздевалку я увидел, что каждый из них отдал все силы" — сказал Ярмоленко.

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