Зинченко: У команды есть характер, результат придет

Футболист высказался о прошедшей игре.

Александр Зинченко, УАФ

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение от Нидерландов в рамках первого тура Евро-2020.

"Эмоции разочарования, потому что все-таки показали характер, сравняли счет при такой тяжелой игре. Обидно пропускать на последних минутах, но это футбол. Мы должны проанализировать свои ошибки и двигаться дальше, потому что турнир состоит не из одного матча.

Считаю, в первом тайме мы немного рано сели глубоко. Из-за этого у нас были проблемы с выходом из обороны. Мы много сил отдавали отбору мяча, а когда отбирали – не успевали становиться на свои позиции впереди, обратно теряли мяч, снова в той же ситуации без мяча".

"Считаю, у команды есть характер, стержень. Считаю, это самое главное. Результат придет. Как я уже сказал, турнир состоит не из одного матча. Нужно выходить на следующую встречу и добывать нужные результаты.

Всегда нужно искать позитив, но сейчас у меня в голове сплошной негатив. При такой игре, когда мы cравняли счет, оставались считанные минуты, нужно было дожимать дело до конца и добывать хотя бы ничью", — сказал Зинченко.

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