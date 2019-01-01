Грегорич забил юбилейный гол в истории Евро

Австриец поразил ворота Северной Македонии.

Михаэль Грегорич. Getty images

В рамках первого тура группы С Евро-2020 сборная Австрии в Бухаресте переиграла Северную Македонию со счетом 3:1.

Второй мяч австрийцев оформил на свой счет Михаэль Грегорич после шикарной передачи от Давида Алабы с фланга.

Его мяч стал юбилейным, 700 в истории чемпионатов Европы.

Первый гол в истории чемпионата Европы в 1960 году забил Милан Галич из Югославии. 500 мяч на счету испанца Хави, а 600 забил Нани из сборной Португалии.

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