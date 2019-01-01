Миколенко не справился с задачей отрабатывать "за себя и за того парня": анализ матча с Нидерландами

Football.ua разбирает поединок первого тура в группе С между сборными Нидерландов и Украины.

Нидерланды - Украина Источник: Анализ

Украинская сборная в своем первом матче на чемпионате Европы проиграла сборной Нидерландов со счетом 2:3. Оранжевые вели со счетом 2:0, но украинцы нашли в себе силы отыграться. Удержать хотя бы ничейны результат не удалось, нидерландцы забили третий победный гол в концовке встречи.

*В материале использованы статистические показатели аналитической компании Instat.

С первых минут мы увидели высокие скорости и обоюдоострую игру. Нидерланды больше владели мячом, создавая хорошие возможности для забитых голов, а Украина остро отвечала своими контратаками.

Первый момент, на котором акцентируем ваше внимание:

4-я минута матча

Уже тут Думфрис начинает прощупывать Виталия Миколенко на прочность. Защитник киевского Динамо успешно играет в отборе, а первый на подборе – Александр Зубков.

Зубков уходит с мячом в более безопасную зону – во фланг.

По внешнему радиусу Зубков обходит на скорости Фрэнки Де Йонга и отдает точную передачу на Романа Яремчука, дальше Украине удается соорудить опасную контратаку через правый фланг.

Наверняка, вы уже поняли, почему мы начали именно с этого. Да, все правильно. В исполнении Марлоса, поменявшего Зубкова на 13-й минуте, за следующие 50 минут мы увидели только один раз что-то похожее на 22-й минуте матча.

Героем поединка и настоящим открытием стал правый защитник нидерландцев Дензел Думфрис. Он приложил свою руку ко всем трем забитым голам в ворота сборной Украины. Да и вообще был самым опасным футболистом у ворот Георгия Бущана в этом матче.

С одной стороны футболист был в невероятной форме и сумел себя проявить, но с другой, почему же именно этим флангом чаще всего опасно атаковали Нидерланды? Было ли это указание Франка Де Бура? Возможно. Но возможно и то, что Нидерланды, играющие в схеме 3-5-2, в схеме, которая позволяет крайних защитников использовать в роли вингеров, обеспечивали нужную ширину атаки. Постоянно меняли вектор своего наступления и как и любая классная команда искала бреши в оборонительных порядках своего соперника. Нащупав слабое место, начали целенаправленно туда давить.

Нидерланды умело строили свои атаки в центре и на левом фланге во второй трети поля. Миколенко был вынужден вместе со всей защитной линией смещаться ближе к центру, дабы не оставлять большой коридор между собой и Матвиенко и постоянно оказывался в ситуации, где Думфрис открывался ему за спину. Настолько очевидная пустота на левом фланге украинской сборной образовывалась постоянно. И это были не разовые эпизоды, а скорее можно отыскать разовые эпизоды, когда Марлос таки успевал вернуться и помочь Миколенко.

На 39-й минуте матча случился еще один показательный момент – подача с левого фланга. Матвиенко контролирует в штрафной Вейналдума, за спину Матвиенко врывается Де Йонг, на него переключается Миколенко, а вот за спиной у динамовца все тот же Думфрис.

Подача в итоге пошла на Де Йонга и Миколенко выиграл верховую дуэль, но Думфрис стоял абсолютно один. Таких игровых моментов было достаточно много. Миколенко начал "ловить запару", находясь между Думфрисом у себя за спиной и пространством между ним и Матвиенко, а Марлос просто не понимал, как правильно взаимодействовать с нашим левым защитником.

Через наш правый фланг нидерландцы не ходили не по той причине, что там у них слабее атакующий потенциал, а потому что взаимодействия Караваева и Ярмоленко не позволяли команде Франка Де Бура всерьез рассчитывать на что-то серьезное в этой зоне. Просто два эпизода, чтоб не быть голословными:

30-я минута матча

Украина теряет мяч, Ярмоленко, видя, что Караваев остался в атаке, в подкате отбирает мяч и садится на его позицию.

77-я минута матча

Ярмоленко отрабатывает и не допускает ситуации, чтобы Караваев остался 1 в 2.

Вейндалю и Вейналдуму ничего не оставалось как играть назад и строить свою атаку уже через другой фланг.

Ничего подобного в исполнении Марлоса в этом матче мы не увидели.

То, что украинский бразилец не успевал помогать Миколенко в обороне это одно, но также на этом фланге у нас просто разладился выход из обороны в атаку. Миколенко постоянно ждал открывания игрока Шахтера во фланг, а тот ждал передачи в центр.

Миколенко успевает прервать передачу на все того же Думфриса и удачно головой выбивает себе на ход во фланг. Виталий достаточно долго бежит с мячом, подрабатывая его, и выискивает варианты для передачи.

Назад отдавать нельзя, достаточно высоко находится атакующая группа игроков нидерландцев, Зинченко также перекрыт. А Марлос тем временем находится в середине. Единственный вариант для безопасного продвижения мяча за счет короткой передачи – это пас по флангу вдоль бровки на левого полузащитника, но его там нет. Миколенко ничего не остается кроме как просто выбивать в направлении Яремчука (не просто так Миколенко стал худшим в нашей команде по точности передач – 81%). Мяч потерян, и пошла новая волна атак Нидерландов. В середине первого тайма такая ситуация держалась достаточно долго. Нидерланды взвинтили темп и обязаны были забивать еще до перерыва. Где-то повезло, где-то выручил Бущан.

По итогу во втором тайме Миколенко допустил грубую ошибку в моменте с первым пропущенным голом. Не справился он в моменте и со вторым пропущенным мячом. И вполне заслуженно может считаться одним из главных неудачников в этот вечер.

Самое обидное в том, что, выровняв игру, Украина сумела закрыть дыру на левом фланге и Нидерланды были озадачены, какими путями теперь вскрывать эту оборону нашей команды, но банальный чуть ли не первый навес в штрафную при счете 2:2 закончился взятием ворот и сменил задачу Нидерландов на удержание победы в матче.

И самый главный вопрос, а разве не знал Андрей Шевченко и его тренерский штаб, что Марлос не особо обременен оборонительными функциями? Разве они не знают сильные и слабые стороны этого футболиста? Стоит ли обвинять Марлоса, главные функции которого созидать, в такой, мягко говоря, посредственной помощи на фланге обороны? Точно нет. Тренерский штаб сборной Украины целенаправленно поступал именно так. Ведь не спроста Марлос в позиционных атаках оказывался то в центре, то вообще на фланге Ярмоленко. Не сам же он придумал себе такие функции?

При всех скоростных качествах Марлоса в быстрых атаках нидерландцев он был не помощник Миколенко на левом фланге. Что получается? Тренерский штаб сборной Украины целенаправленно сделал ставку на то, что Миколенко сумеет самостоятельно закрыть свой фланг. То ли переоценили способности нашего игрока, то ли недооценили способности Думфриса, но игрок ПСВ проглотил и не заметил на своем фланге нашего футболиста и абсолютно заслуженно был признан лучшим игроком матча.

Последний раз тренерский штаб сборной Украины также решил отдать полностью весь левый фланг одному только Виталию Миколенко в матче отборочного цикла на чемпионат мира против сборной Финляндии. Напомнить, чем это закончилось для Украины и для Миколенко в частности?

Понятное дело, что Андрей Шевченко все-таки действует в рамках ограниченного кадрового потенциала своей команды. И по факту не так уж много опций было на левый фланг полузащиты. Тем более Цыганков еще не готов. Как вариант можно было выпускать кого-то из форвардов, а на фланг опускать Яремчука.

Но постфактум уже сейчас можно сказать, что наиболее оптимальным решением было выпустить вместо Зубкова Кривцова или Попова и перейти на схему в три центральных защитника. Тогда бы Миколенко не пришлось разрываться и быть постоянно в полупозиции, плюс он бы имел дополнительную подстраховку. Возможно, тогда бы пострадал атакующий потенциал команды и моментов бы было гораздо меньше, но давайте быть честны, их и так не было вплоть до забитых мячей. А голы были забиты из не самых очевидных ситуаций (xG Украины 0,54 – лишнее тому подтверждение) – стандартное положение плюс индивидуальное мастерство одного отдельного взятого футболиста.

Но даже несмотря на такой результат и на все вышесказанное форма сборной Украины вселяет веру в успех в борьбе за выход из группы.

*В материале использованы статистические показатели аналитической компании Instat.

Сергей Горбаченко, Football.ua