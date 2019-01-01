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Далич — о матче против Англии: Меня обнадеживает то, что Хорватия сыграла хороший матч против сильного соперника

Главный тренер сборной Хорватии прокомментировал выступление его команды в первом матче на Евро-2020.

Златко Далич (слева) в матче против Англии, Getty Images
Златко Далич (слева) в матче против Англии, Getty Images

Уже в первом для себя матче чемпионата Европы-2020 сборная Хорватии получила достаточно серьезного соперника в лице Англии, так и не сумев в итоге навязать борьбу на поле легендарного Уэмбли (0:1).

Англия — Хорватия 1:0 Видео гола и обзор матча

По завершению поединка, главный тренер "клетчатых" Златко Далич высказал следующее мнение по поводу игры его подопечных в отчетный вечер: "Поздравляю Англию с победой, а также хочу поблагодарить своих игроков. Это был сложный матч, было жарко.

Как мы и ожидали, нам пришлось сдерживать давление в первые 20 минут. После этого нам более или менее удалось выровнять игру. Затем мы допустили ошибку.

В течение семи дней мы говорили о том, что нельзя терять свою позицию. Они воспользовались свободной зоной и забили гол.

Кроме этого, мы мало чего показали путного в нападении, но в конце концов мы встречались с самой Англией! Большую часть матча мы играли с ней на равных. Это обнадеживает меня. В следующих матчах мы сыграем лучше", — с уверенностью подытожил наставник Хорватии.

Также, Далич не пустил возможность похвалить 19-летнего Йошко Гвардиола за дебютный поединок в составе главной команды страны: "Гвардиол провел качественный матч. Нам нужно было, чтобы кто-то поддерживал Ребича из глубины. В этом аспекте все было хорошо, но просто недостаточно хорошо против такого соперника".

Свой следующий матч на Евро-2020 Хорватия проведет в условиях Хэмпден Парк в Глазго, сразившись против Чехии. Игра состоится 18 июня, начало в 19:00 по киевскому времени.

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Турция ТУР 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 1 1 0 0 3 0 3
Финляндия ФИН 1 1 0 0 1 0 3
Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
Россия РОС 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 1 1 0 0 3 1 3
Нидерланды НИД 1 1 0 0 3 2 3
Украина УКР 1 0 0 1 2 3 0
Северная Македония МАК 1 0 0 1 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Чехия ЧЕХ 0 0 0 0 0 0 0
Шотландия ШОТ 0 0 0 0 0 0 0
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Команды: и в н п з п о
Испания ИСП 0 0 0 0 0 0 0
Польша ПОЛ 0 0 0 0 0 0 0
Словакия СВК 0 0 0 0 0 0 0
Швеция ШВЕ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Венгрия ВЕН 0 0 0 0 0 0 0
Германия ГЕР 0 0 0 0 0 0 0
Португалия ПОР 0 0 0 0 0 0 0
Франция ФРА 0 0 0 0 0 0 0