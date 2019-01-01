Инцидент с Эриксеном спровоцировал десятикратный рост желающих пройти курсы реанимации в Нидерландах

Произошедшее с лидером сборной Дании заставило задуматься о повышении квалификации.

Дания — Финляндия, Getty Images

События второго игрового дня чемпионата Европы-2020 были омрачены ситуацией, имевшей место быть в конце первого тайма поединка Дания — Финляндия (0:1), когда лидер атак "алой гвардии" Кристиан Эриксен сумел пережить остановку сердца, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Увиденный героизм со стороны врачей, а также капитана сборной Дании Симона Кьера, который первым бросился на помощь своему партнеру, шокировало зрителей непосредственно на стадионе и у телеэкранов настолько, что на следующий день количество заявок в нидерландское подразделение Красного Креста поступило в 10 раз больше заявок на прохождение курсов сердечно-легочной реанимации (СЛР), чем обычно.

Так, организация за 24 часа продала 150 подобных пропусков на специализированные занятий для частных лиц, а количество поисковых запросов относительно техники (СЛР) увеличилось в несколько сотен раз.

В частности, на специализированном сайте Heart Foundation отметили значительный прирост касательно поиска информации об остановке сердца, а в адрес нидерландской службы Heartbeat.nu, которая занимается организацией волонтеров, готовых оказать первую медицинскую помощь в случае возникновение проблем с сердцем, поступило сразу 300 новых заявок, в то время как в день обычно происходит по 40 подобных регистраций.

Отметим, что Кристиан Эриксен уже пришел в чувства, и сейчас находится в стабильном состоянии, о чем сообщил врач сборной Дании.