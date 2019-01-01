Брайтвейт — об Эриксене: Никто не просил УЕФА возобновлять игру, нам дали два варианта и сказали выбирать
Нападающий сборной Дании рассказал подробности ситуации вокруг шокирующих событий первого матча его сборной на Евро-2020.
Инцидент с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном, который произошел во время матча его команды в рамках первого тура чемпионата Европы против Финляндии (0:1), шокировал каждого, кто наблюдал за перипетиями на футбольном поле.
У футболиста "алой гвардии" остановилось сердце, после чего непосредственно на футбольном поле с ним начали проводить реанимационные мероприятия.
Особого внимания были удостоены действия его партнеров по команде, которые образовали вокруг места происшествия импровизированный круг, закрыв тем самым от окружающих и объективов камер манипуляции, которые совершались с Эриксеном.
Одним из участников поединка был нападающий сборной Дании Мартин Брайтвейт, который затем в интервью датскому TV 2 SPORT рассказал подробности произошедшего.
"Я пытался сделать все, что мог в этой ситуации для того, чтобы помочь Кристиану. Очень тяжелая ситуация, но теперь, когда я знаю, что с ним все в порядке, мне стало куда спокойнее на душе.
Столько мыслей было тогда в голове… Футбол — совершенно точно не первая вещь, о чем вы думаете в подобных ситуациях.
Хочу также отдельно высказаться о том тексте, который опубликовал УЕФА, якобы про наше желание продолжить игру. Никакого желания не было. Нам дали два варианта: перенести игру на следующий день или доиграть в тот же вечер, после чего сказали, что мы обязаны принимать решение.
Я бы мечтал в такой ситуации иметь третью опцию для выбора — вообще не играть. Ты даже не хочешь выходить на газон в этот момент.
Очевидно, что все прекрасно понимали, что спать той ночью никто не будет. У нас не было бы шансов выйти на поле, если бы игра была перенесена", — подытожил футболист.
Также, Брайтвейт пообещал, что команда сделает все возможное в матче против Бельгии, который стоит следующим в календаре у датчан: "Я могу вас заверить в том, что в четверг вы увидите особенно мотивированную Данию. Не только самих футболистов, но и каждого, кто придет на Паркен.
Мы ждем этой игры и точно будем использовать психологическую подпитку, которую мы получили от положительных новостей по поводу состояния Эриксена. Мы выйдем на поле, и отдадим все силы за него".
Напомним, что матч Дания — Бельгия состоится 17 июня, начало в 19:00 по киевскому времени.
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