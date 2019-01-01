Сборная Польши отказалась от участия в акции BLM перед матчем против Словакии

Еще одна национальная команда не поддержала данную инициативу.

Кшиштоф Пьонтек в матче против Англии, Getty Images

Во время проведения матчей чемпионата Европы-2020 все четче становятся видны различия между подходами различных стран к проблеме дискриминаций в футболе, в том числе — на почве расовых различий.

Так, сборные Венгрии, Шотландии, Нидерландов и Хорватии ранее отказались преклонять колено перед стартовым свистком о начале своих поединков, выражая тем самым поддержку идей акции Black Lives Matter (BLM).

Уже в четвертый игровой день Евро-2020 к ним присоединится и сборная Польши, игроки которой заблаговременно предупредили фанатов о том, что не предпочтут другие способы привлечь внимание к проблемному вопросу.

Стоит отметить, что "бело-красные" уже отказывались от акции BLM, когда в марте этого года принимали участие в поединке квалификации к чемпионату мира-2022 на поле стадиона Уэмбли против Англии (1:2). Вместо этого, футболисты указывали на нашивку "Respect" от УЕФА.

Напомним, что матч Польша — Словакия состоится 14 июня, начало в 19:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.