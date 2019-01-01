Тирни и Адамс остались в запасе на матч против Чехии

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы D, в котором сыграют Шотландия и Чехия.

Киран Тирни, Getty Images

Четвертый игровой день чемпионата Европы-2020 начнется с поединка в Глазго, где на поле Хэмпден Парк сыграют сборные Шотландии и Чехии.

Стив Кларк удивил поклонников своей национальной команды, оставив на скамейке запасных защитника Кирана Тирни и нападающего Че Адамса, к которым также присоединились Натан Паттерсон и Каллум Макгрегор.

Ярослав Шилгавы, в свою очередь, решил приберечь защитника Павла Кадержабека.

Шотландия: Маршалл —Хенли, Купер, Хендри — О’Доннелл, Армстронг, Макгинн, Мактоминей, Робертсон — Дайкс, Кристи .

Запасные: Гордон, Маклафлин, Макргегор, Адамс, Тейлор, Тернбулл, Нисбет, Фрейзер, Паттерсон, Гилмор, Форрест, Маккена.



Чехия: Вацлик — Цоуфал, Челустка, Калас, Борил — Крал, Соучек — Масопуст, Дарида, Янкто — Шик.