Тирни и Адамс остались в запасе на матч против Чехии
Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы D, в котором сыграют Шотландия и Чехия.
Четвертый игровой день чемпионата Европы-2020 начнется с поединка в Глазго, где на поле Хэмпден Парк сыграют сборные Шотландии и Чехии.
Стив Кларк удивил поклонников своей национальной команды, оставив на скамейке запасных защитника Кирана Тирни и нападающего Че Адамса, к которым также присоединились Натан Паттерсон и Каллум Макгрегор.
Ярослав Шилгавы, в свою очередь, решил приберечь защитника Павла Кадержабека.
Шотландия: Маршалл —Хенли, Купер, Хендри — О’Доннелл, Армстронг, Макгинн, Мактоминей, Робертсон — Дайкс, Кристи .
Запасные: Гордон, Маклафлин, Макргегор, Адамс, Тейлор, Тернбулл, Нисбет, Фрейзер, Паттерсон, Гилмор, Форрест, Маккена.
Чехия: Вацлик — Цоуфал, Челустка, Калас, Борил — Крал, Соучек — Масопуст, Дарида, Янкто — Шик.
Матч Шотландия — Чехия начнется в 16:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.
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