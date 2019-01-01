Родри: Сборная Англии, если бы захотела, могла бы выставить на Евро три команды

Испанец высказался о "трех львах".

Родри, getty images

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родри поделился мыслями об английской национальной команде на Евро-2020.

"Англия для меня – один из очевидных фаворитов. Они могли бы выставить три сборных, если бы захотели.

Посмотрите, какие у них персоналии, их уровень очень и очень высок. Нужно посмотреть, будут ли они отличной командой с коллективной точки зрения, но гляди на имена игроков — они определенно в числе фаворитов", – сказал хавбек.

Ранее Тиаго Алькантара и Родри изумили на тренировке сборной Испании.