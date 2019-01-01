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Особая атмосфера: документальный фильм о подготовке сборной Украины к Евро-2020

Компания Эпицентр презентовала документальный фильм про сборную Украины по футболу.

В Киеве состоялся допремьерный показ документального фильма “Особая атмосфера”, раскрывающий подробности подготовки украинской сборной к Чемпионату Европы по футболу.

Кинолента снималась при поддержке титульного партнера национальной сборной Украины сети ТЦ "Эпицентр". 11 июня в центральном офисе компании состоялся закрытый допремьерный показ фильма.

Как отметил сопродюсер проекта, футбольный эксперт, блогер и функционер Тарас Герега, "Особая атмосфера" стала одним из самых откровенных рассказов о национальной сборной Украины по футболу.

"Впервые в истории сборной журналистов подпустили настолько близко к игрокам и тренерам главной команды страны. Благодаря этому съемочная группа проекта получила возможность максимально глубоко погрузить зрителя в команду и дать возможность почувствовать атмосферу тренировочного процесса и настрой в сборной ", — прокомментировал релиз фильма Тарас Герега.

По его словам, документальная картина не только показала эксклюзивные кадры из-за кулис команды на закрытом от посторонних глаз сборе, но и вспомнила важные моменты отбора к Евро. А основной акцент в фильме сделали на особой атмосфере в команде, которую выстроил главный тренер сборной Андрей Шевченко.

Как отмечают авторы фильма, именно главный тренер сборной является основным элементом этой атмосферы. Он умеет зарядить батарейки команды и отдельных игроков даже когда сил уже нет. Делается это часто в легкой манере, с юмором, хорошими и смешными ситуативными шутками. В то же время Шевченко строго спросит с футболистов: иногда один только взгляд Шевченко повышает скорость или точность игроков во время игровых упражнений.

В фильме выделяются и другие важнейшие элементы особой атмосферы: ментальность, дисциплина, тактика и единство — как внутри команды, так и с болельщиками.

Продюсер и режиссер фильма Павел Черепин признается: сначала футболисты и тренеры довольно прохладно воспринимали журналистов, ведь не привыкли к постоянному вниманию и съемкам во время тренировок. "Однако в финальных титрах зритель смог увидеть, что соавторами фильма также стали игроки сборной Андрей Пятов и Александр Караваев. В фильме есть съемки «от первого лица», когда маленькая камера одевалась на футболистов во время тренировок", — рассказал Черепин.

В свою очередь соучредитель Эпицентр К Александр Герега отметил важность показанных в фильме кадров с тренировками футболистов, которые тяжело работают, чтобы прославить свою страну.

«Благодаря этому фильму болельщики смогут увидеть, насколько тяжелый труд стоит за победами футболистов. Игроки национальной команды смогли достойно выступить в отборе и попасть на Евро благодаря ежедневным изнурительным тренировкам и таланту. Мы можем гордиться тем, что у нас есть такие футболисты и тренеры. И можем восхищаться работой авторов фильма, которые сделали действительно классный продукт», — сказал Александр Герега.

Он заверил, что компания не только продолжит поддерживать сборную, но и следовать стратегии социально-ответственного бизнеса, вкладывая средства в развитие и популяризацию украинского футбола, а также других видов спорта.

Допремьерный показ посетили известные футбольные личности, в том числе звездные украинские игроки, тренеры и функционеры, а также журналисты, телеведущие, блогеры и комментаторы.

После просмотра ленты гости события смогли выразить свою поддержку сборной перед стартом Евро через соцсети, сделав селфи в тематической фото-зоне, которую реализовали в виде раздевалки национальной команды.

Презентация 40-минутной документальной ленты для широкой аудитории состоялась уже 12 июня на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2. Фильм также можно посмотреть на телеканалах НЛО TV и UA: Первый, VOD-платформе OLL.TV и в интернете.

Кроме того, компания Эпицентр будет транслировать фильм перед каждым матчем сборной на Евро-2020 в собственной фан-зоне с большим экраном, которая находится на парковке торгового центра "Эпицентр" в Киеве на улице Полярной, 20-Д.

Ссылка на фильм: https://youtu.be/fmCT572GpNM

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 1 1 0 0 3 0 3
Уэльс УЭЛ 1 0 1 0 1 1 1
Швейцария ШВЦ 1 0 1 0 1 1 1
Турция ТУР 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 1 1 0 0 3 0 3
Финляндия ФИН 1 1 0 0 1 0 3
Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
Россия РОС 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 1 1 0 0 3 1 3
Нидерланды НИД 1 1 0 0 3 2 3
Украина УКР 1 0 0 1 2 3 0
Северная Македония МАК 1 0 0 1 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 1 1 0 0 2 0 3
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Испания ИСП 0 0 0 0 0 0 0
Польша ПОЛ 0 0 0 0 0 0 0
Словакия СВК 0 0 0 0 0 0 0
Швеция ШВЕ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Венгрия ВЕН 0 0 0 0 0 0 0
Германия ГЕР 0 0 0 0 0 0 0
Португалия ПОР 0 0 0 0 0 0 0
Франция ФРА 0 0 0 0 0 0 0