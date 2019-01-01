Линетти сыграет с первых минут против Словакии

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы E, в котором сыграют Польша и Словакия.

Кароль Линетти, Getty Images

Четвертый игровой день чемпионата Европы-2020 продолжится поединком между двумя соседними с Украиной странами: Польшей и Словакией.

Паулу Соуза удивил поклонников "бело-красных", выпустив с первых минут в центральной линии игрока более оборонительного плана, Кароля Линетти, оставив при этом Козловски на лавке для запасных.

А у команды Штефана Тарковича можем отметить появление в стартовом составе культового Марека Гамшека в атакующем звене.

Польша: Щесны — Берешински, Глик, Беднарек, Рыбус — Линетти, Крыховяк, Клих — Южвяк, Левандовски, Зьелински.

Запасные: Скорупски, Фабиански, Давидович, Кендзера, Козловски, Свидерски, Модер, Плахета, Франковски, Шверчок, Хелик, Пухач.



Словакия: Дубравка — Пекарик, Шатка, Шкриниар, Губочан — Гараслин, Куцка, Громада, Мак — Дуда, Гамшик.