Шотландия — Чехия 0:2 Видео голов и обзор матча
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Европы.
В рамках стартового тура Евро-2020 сборная Чехии одержала уверенную победу над Шотландией со счетом 2:0.
Победу чешской национальной команде принес оформленный дубль в исполнении Патрика Шика, который забил по голу в каждом из таймов, причем второй мяч был забит с центра поля, что стало настоящим украшением матча.
Видео голов и обзор матча:
Шотландия — Чехия 0:2
Голы: Шик, 42, 52
Шотландия: Маршалл — Хэнли (Макгрегор, 67), Купер, Хендри — О’Доннелл, Армстронг (Фрейзер, 67), Макгинн, Мактоминей, Робертсон — Дайкс, Кристи (Адамс, 46).
Чехия: Вацлик — Цоуфал, Челустка, Калас, Борил — Крал (Голеш, 67), Соучек — Масопуст (Выдра, 72), Дарида (Шевчик, 87), Янкто (Гложек, 72) — Шик (Крменчик, 87).
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