Щесны — автор самого быстрого автогола в истории Евро
Голкипер Ювентуса отметился сомнительным достижением.
Польша играет со Словакией (1:1 к 50 минуте) в матче первого тура группового этапа Евро-2020.
Счет в матче был открыт на 18 минуте благодаря голу в свои ворота голкипера польской команды Войцеха Щесны.
По информации Squawka, данный автогол стал самым быстрым в истории чемпионата Европы. Также вратарь "бьянконери" стал первым первым голкипером, переправившим мяч в свои ворота в рамках Евро.
Все вратарские автоголы на Евро и Чемпионатах Мира:
• Войцех Щенсный (Евро 2020, Польша)
• Янн Зоммер (ЧМ 2018, Швейцария)
• Ноэль Вальядарес (ЧМ 2014, Гондурас)
• Андони Субисаррета (ЧМ 1998, Испания)
Ранее сообщалось, что Аллегри отказался от Доннаруммы в пользу Щесны.
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