Щесны — автор самого быстрого автогола в истории Евро

Голкипер Ювентуса отметился сомнительным достижением.

Войцех Щесны, getty images

Польша играет со Словакией (1:1 к 50 минуте) в матче первого тура группового этапа Евро-2020.

Счет в матче был открыт на 18 минуте благодаря голу в свои ворота голкипера польской команды Войцеха Щесны.

По информации Squawka, данный автогол стал самым быстрым в истории чемпионата Европы. Также вратарь "бьянконери" стал первым первым голкипером, переправившим мяч в свои ворота в рамках Евро.

Все вратарские автоголы на Евро и Чемпионатах Мира:

• Войцех Щенсный (Евро 2020, Польша)

• Янн Зоммер (ЧМ 2018, Швейцария)

• Ноэль Вальядарес (ЧМ 2014, Гондурас)

• Андони Субисаррета (ЧМ 1998, Испания)

Ранее сообщалось, что Аллегри отказался от Доннаруммы в пользу Щесны.