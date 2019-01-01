Педри сыграет с первых минут против Швеции
Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы E, в котором сыграют Испания и Швеция.
Заключительным матчем четвертого игрового дня чемпионата Европы-2020 станет противостояние между сборными Испании и Швеции в Севилье, на поле стадиона Эстадио де-ла-Картуха.
Луис Энрике в предстоящем поединке предпочел использовать смесь стартового состава образца товарищеского матча против Португалии в дополнении с Альбой, Педри и Дани Ольмо.
А со стороны Яна Андерссона мы можем отметить привычное сочетание футболистов, в котором роль форвардов отведена паре Берг – Исак.
Испания: Симон — М. Льоренте, Торрес, Ляпорт, Альба — Коке, Родри, Педри — Ферран, Мората, Ольмо.
Запасные: де Хеа, Санчес, Аспиликуэта, Д. Льоренте, Морено, Тиаго, Гарсия, Гайя, Фабиан Руис, Траоре, Оярсабаль, Сарабия.
Швеция: Ольсен — Люстиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон — С. Ларссон, Олссон, Экдаль, Форсберг — Берг, Исак.
Матч Испания — Швеция начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.
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