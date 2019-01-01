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Педри сыграет с первых минут против Швеции

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы E, в котором сыграют Испания и Швеция.

Педри, Getty Images
Педри, Getty Images

Заключительным матчем четвертого игрового дня чемпионата Европы-2020 станет противостояние между сборными Испании и Швеции в Севилье, на поле стадиона Эстадио де-ла-Картуха.

Луис Энрике в предстоящем поединке предпочел использовать смесь стартового состава образца товарищеского матча против Португалии в дополнении с Альбой, Педри и Дани Ольмо.

А со стороны Яна Андерссона мы можем отметить привычное сочетание футболистов, в котором роль форвардов отведена паре Берг – Исак.

Испания: Симон — М. Льоренте, Торрес, Ляпорт, Альба — Коке, Родри, Педри — Ферран, Мората, Ольмо.

Запасные: де Хеа, Санчес, Аспиликуэта, Д. Льоренте, Морено, Тиаго, Гарсия, Гайя, Фабиан Руис, Траоре, Оярсабаль, Сарабия.

Швеция: Ольсен — Люстиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон — С. Ларссон, Олссон, Экдаль, Форсберг — Берг, Исак.

Запасные: Юнссон, Нордфельдт, Бенгтссон, Свенссон, Хеландер, Сема, Крафт, Классон, Янссон, Квайсон, Д. Ларссон, Каюсте.

Матч Испания — Швеция начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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Матчи

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Италия ИТА 1 1 0 0 3 0 3
Уэльс УЭЛ 1 0 1 0 1 1 1
Швейцария ШВЦ 1 0 1 0 1 1 1
Турция ТУР 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 1 1 0 0 3 0 3
Финляндия ФИН 1 1 0 0 1 0 3
Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
Россия РОС 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 1 1 0 0 3 1 3
Нидерланды НИД 1 1 0 0 3 2 3
Украина УКР 1 0 0 1 2 3 0
Северная Македония МАК 1 0 0 1 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 1 1 0 0 2 0 3
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Испания ИСП 0 0 0 0 0 0 0
Польша ПОЛ 0 0 0 0 0 0 0
Словакия СВК 0 0 0 0 0 0 0
Швеция ШВЕ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Венгрия ВЕН 0 0 0 0 0 0 0
Германия ГЕР 0 0 0 0 0 0 0
Португалия ПОР 0 0 0 0 0 0 0
Франция ФРА 0 0 0 0 0 0 0