14 Июн
22:00
Испания
ИСП
0
Швеция
ШВЕ
0
15 Июн
19:00
Венгрия
ВЕН
Португалия
ПОР
15 Июн
22:00
Франция
ФРА
Германия
ГЕР
16 Июн
16:00
Финляндия
ФИН
Россия
РОС
16 Июн
19:00
Турция
ТУР
Уэльс
УЭЛ
16 Июн
22:00
Италия
ИТА
Швейцария
ШВЦ
17 Июн
16:00
Украина
УКР
Северная Македония
МАК
17 Июн
19:00
Дания
ДАН
Бельгия
БЛГ
17 Июн
22:00
Нидерланды
НИД
Австрия
АВС
18 Июн
16:00
Швеция
ШВЕ
Словакия
СВК
18 Июн
19:00
Хорватия
ХОР
Чехия
ЧЕХ
18 Июн
22:00
Англия
АНГ
Шотландия
ШОТ
19 Июн
16:00
Венгрия
ВЕН
Франция
ФРА
19 Июн
19:00
Португалия
ПОР
Германия
ГЕР
19 Июн
22:00
Испания
ИСП
Польша
ПОЛ
20 Июн
19:00
Швейцария
ШВЦ
Турция
ТУР
20 Июн
19:00
Италия
ИТА
Уэльс
УЭЛ
21 Июн
19:00
Украина
УКР
Австрия
АВС
21 Июн
19:00
Северная Македония
МАК
Нидерланды
НИД
21 Июн
22:00
Россия
РОС
Дания
ДАН
21 Июн
22:00
Финляндия
ФИН
Бельгия
БЛГ
22 Июн
22:00
Чехия
ЧЕХ
Англия
АНГ
22 Июн
22:00
Хорватия
ХОР
Шотландия
ШОТ
23 Июн
19:00
Швеция
ШВЕ
Польша
ПОЛ
23 Июн
19:00
Словакия
СВК
Испания
ИСП
23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
Франция
ФРА
23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
Венгрия
ВЕН

Венгрия — Португалия. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи чемпионата Европы.

Венгрия - Португалия, getty images
Венгрия - Португалия, getty images

Сборная Португалии сыграет против Венгрии в рамках поединка первого тура группового этапа финальной части Евро-2020.

Венгрия — Португалия
Вторник, 15 июня, 19:00. Стадион Пушкаш Арена, Будапешт (Венгрия). Главный арбитр встречи — Чунейт Чакыр (Турция). Телетрансляция — Футбол 1/2.

Сборная Венгрии начнет труднейший для себя чемпионат Европы поединком против действующего обладателя титула — Португалии. Венгры не смогли квалифицироваться через отборочный турнир, но преуспели в розыгрыше Лиги наций и с большими усилиями все-таки пробились на финальную стадию соревнования.

Венгры не смог рассчитывать на Собослаи на данном форуме, который пропустил часть сезона в РБ Лейпциг из-за травмы, а также не смог поехать на чемпионат мира. Именно его шикарная игра позволила венграм пробраться на чемпионат Европы, но подопечные Марко Росси по-прежнему довольно опасный соперник, который может предоставить неприятности.

Что касается, сборной Португалии, то действующий победитель турнира попытается защитить свой титул и начинать показывать уверенную игру и результат нужно сразу, иначе потом может быть уже поздно. Более того, если придется смотреть на разницу забитых и пропущенных голов, то решать данный вопрос португальцам придется в отчетном поединке.

Дальше Португалию ждут встречи против Франции и Германии, а потому три очка в отчетной игре имеют огромный вес. К тому же, команда Сантуша находится в хорошей форме. В распоряжении тренерского штаба есть очень хороший выбор футболистов, с которыми можно решать самые серьезные задачи — вплоть до победы в турнире.

Ориентировочные составы:

Венгрия: Гулачи — Ботка, Орбан, Ат. Шалаи — Него, Надь, Кляйнхаслер, Холендер — Саллаи — Ад. Шалаи, Николич

Португалия: Патрисиу — Семеду, Фонте, Диаш, Геррейру — Бруну Фернандеш, Данилу, Моутиньо — Б. Силва, Роналду, Жота

Тренеры говорят:

Марко Росси, сборная Венгрии

"Сделаем все, чтобы реализовать на поле весь свой потенциал. Мы понимаем, с кем нам предстоит играть. Не будем терять голову, но при этом, конечно, хотим реализовать свою мечту. Чем лучше результаты, тем большего от тебя ждут. Выходом на ЕВРО-2020 мы задрали планку ожиданий, и порой те уже не отвечают реальности".

Фернанду Сантуш, сборная Португалии

"По тем матчам сборной Венгрии, что я видел, мы должны показать свою лучшую игру, чтобы победить. Я ожидаю, что эта команда будет играть без страха. Не думаю, что они будут играть на контратаках. Надеюсь, что они будут играть по всему полю, строя свои атаки от ворот".

Интересные факты:

Португалия не проиграла в 21 из 22 последних матчей чемпионата Европы.

Португалия выиграла пять из шести последних матчей против Венгрии во всех соревнованиях.

Португалия забила не менее двух голов в пяти из последних шести матчей чемпионата Европы.

footballпрогноз 0:2

 

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 1 1 0 0 3 0 3
Уэльс УЭЛ 1 0 1 0 1 1 1
Швейцария ШВЦ 1 0 1 0 1 1 1
Турция ТУР 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 1 1 0 0 3 0 3
Финляндия ФИН 1 1 0 0 1 0 3
Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
Россия РОС 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 1 1 0 0 3 1 3
Нидерланды НИД 1 1 0 0 3 2 3
Украина УКР 1 0 0 1 2 3 0
Северная Македония МАК 1 0 0 1 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 1 1 0 0 2 0 3
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Словакия СВК 1 1 0 0 2 1 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Швеция ШВЕ 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Венгрия ВЕН 0 0 0 0 0 0 0
Германия ГЕР 0 0 0 0 0 0 0
Португалия ПОР 0 0 0 0 0 0 0
Франция ФРА 0 0 0 0 0 0 0