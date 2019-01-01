Венгрия — Португалия. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи чемпионата Европы.

Венгрия - Португалия, getty images

Сборная Португалии сыграет против Венгрии в рамках поединка первого тура группового этапа финальной части Евро-2020.

Венгрия — Португалия

Вторник, 15 июня, 19:00. Стадион Пушкаш Арена, Будапешт (Венгрия). Главный арбитр встречи — Чунейт Чакыр (Турция). Телетрансляция — Футбол 1/2.

Сборная Венгрии начнет труднейший для себя чемпионат Европы поединком против действующего обладателя титула — Португалии. Венгры не смогли квалифицироваться через отборочный турнир, но преуспели в розыгрыше Лиги наций и с большими усилиями все-таки пробились на финальную стадию соревнования.

Венгры не смог рассчитывать на Собослаи на данном форуме, который пропустил часть сезона в РБ Лейпциг из-за травмы, а также не смог поехать на чемпионат мира. Именно его шикарная игра позволила венграм пробраться на чемпионат Европы, но подопечные Марко Росси по-прежнему довольно опасный соперник, который может предоставить неприятности.

Что касается, сборной Португалии, то действующий победитель турнира попытается защитить свой титул и начинать показывать уверенную игру и результат нужно сразу, иначе потом может быть уже поздно. Более того, если придется смотреть на разницу забитых и пропущенных голов, то решать данный вопрос португальцам придется в отчетном поединке.

Дальше Португалию ждут встречи против Франции и Германии, а потому три очка в отчетной игре имеют огромный вес. К тому же, команда Сантуша находится в хорошей форме. В распоряжении тренерского штаба есть очень хороший выбор футболистов, с которыми можно решать самые серьезные задачи — вплоть до победы в турнире.

Ориентировочные составы:

Венгрия: Гулачи — Ботка, Орбан, Ат. Шалаи — Него, Надь, Кляйнхаслер, Холендер — Саллаи — Ад. Шалаи, Николич

Португалия: Патрисиу — Семеду, Фонте, Диаш, Геррейру — Бруну Фернандеш, Данилу, Моутиньо — Б. Силва, Роналду, Жота

Тренеры говорят:

Марко Росси, сборная Венгрии

"Сделаем все, чтобы реализовать на поле весь свой потенциал. Мы понимаем, с кем нам предстоит играть. Не будем терять голову, но при этом, конечно, хотим реализовать свою мечту. Чем лучше результаты, тем большего от тебя ждут. Выходом на ЕВРО-2020 мы задрали планку ожиданий, и порой те уже не отвечают реальности".

Фернанду Сантуш, сборная Португалии

"По тем матчам сборной Венгрии, что я видел, мы должны показать свою лучшую игру, чтобы победить. Я ожидаю, что эта команда будет играть без страха. Не думаю, что они будут играть на контратаках. Надеюсь, что они будут играть по всему полю, строя свои атаки от ворот".

Интересные факты:

Португалия не проиграла в 21 из 22 последних матчей чемпионата Европы.

Португалия выиграла пять из шести последних матчей против Венгрии во всех соревнованиях.

Португалия забила не менее двух голов в пяти из последних шести матчей чемпионата Европы.