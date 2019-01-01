Польша — Словакия 1:2 Видео голов и обзор матча
Вашему вниманию ключевые моменты поединка чемпионата Европы.
В матче первого тура группы группового этапа Евро-2020 сборная Словакии минимально обыграла Польшу.
На результат встречи существенно повлиял автогол польского голкипера Войцеха Щесны, ставший самым быстрым голом в свои ворота в истории турнира, а также удаление Гжегожа Крыховяка.
Вашему вниманию видео голов и обзор данной встречи:
Польша — Словакия 1:2
Голы: Линетти, 46 — Щесны, 18 (авт.), Шкриниар, 69
Польша: Щесны — Берешински, Глик, Беднарек — Крыховяк — Южвяк, Линетти (Франковски, 74), Клих (Модер, 85), Рыбус (Пухач, 74) — Левандовски, Зьелински (Свидерски, 85).
Словакия: Дубравка — Пекарик (Косцелник, 79), Шатка, Шкриниар, Губочан — Куцка, Громада (Грошовски, 79) — Гараслин (Дюриш, 87), Гамшик, Мак (Суслов, 87) — Дуда (Грегуш, 90+1).
Предупреждения: Крыховяк — Губочан.
На 62-й минуте был удален Гжегож Крыховяк (Польша) (второе предупреждение).
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