Франция — Германия. Накануне

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Заключительный игровой день стартового тура группового этапа Евро-2020 завершится самым ожидаемым противостоянием сборных Франции и Германии, которые попытаются выявить сильнейшего фаворита в группе F.

Франция — Германия

Вторник, 15 июня, 22:00. Альянц Арена, Мюнхен. Главный арбитр встречи — Карлос дель Серро (Испания), Телетрансляция — Футбол 1/2.

Два фаворита Евро-2020 являются соперниками группы F — это Франция и Германия, которые сражаются в квартете, который СМИ и эксперты окрестили "группой смерти", потому что помимо вышеупомянутых сборных, тут также присутствует и Португалия с Криштиану Роналду. Явным аутсайдером тут является Венгрия, которая будет "мальчиками для битья", поэтому очень важно брать очки с соперниками своего уровня.

Французы под руководством Дидье Дешама находятся на волне успеха и лишь неожиданное поражение от Турции в квалификации Евро-2020 может как-то на что-то намекнуть, но то, что Франция будет в финальной части турнира — никогда и ни кем не оспаривалось. Однако им выпала нелегкая группа и где, как ни здесь, доказать свою силу на всю Европу.

Накануне турнира Франция провела два товарищеских матча с Уэльсом и Болгарией (две победы со счетом 3:0) и несмотря на статус матчей, Дешам выставлял самый оптимальный состав. Все это еще раз доказало, что французы не будут бездельничать и нацелены только на победу в каждом матче. Их главная цель — добыть золотые медали и реабилитироваться за поражение в финале домашнего Евро-2016 от Португалии.

С 1960 года сборная Франции не проигрывает в своем первом матче на Евро. В последний раз такое произошло в матче против Югославии, где "трехцветные" уступили со счетом 4:5. Статистика может повернуться в любую сторону, но глядя на высококлассный состав французов с вернувшимся в обойму Каримом Бензема, не слишком верится, что они допустят оческу на старте турнира такого масштаба.

Для наставника сборной Германии Йоахима Лева, Евро-2020 будет одним из последних шансов добиться международного успеха, прежде чем он покинет пост главного тренера немецкой национальной команды.

Безусловно, Лев всегда может обернуться и с улыбкой вспомнить былые успехи "бундестим", изюминкой которых является золото на чемпионате мира 2014 года. Были и другие качественные достижения, но безусловно для немцев цель всегда одна — победа и итоговые золотые медали.

Тем не менее, эра 61-летнего немца на посту главы "немецкой машины" закончится после Евро-2020. Это все последовало за разгромным поражением от Испании со счетом 6:0 и сенсационным поражением от Северной Македонии (1:2). Ко всему этому добавим провал на ЧМ-2018, где немцы не вышли из группы и заняли последнее место, уступив даже Корее.

Евро-2020 — это, прежде всего, новый шанс для Германии и Лева продемонстрировать и вспомнить былую силу и доказать, что все неудачи пережиты и вскоре начнется новая волна позитивных достижений. К слову, у немцев также есть серия из 12 побед во время первых матчей на Евро, но именно Франция разрушила все их мечты о славе пять лет назад, когда дубль Гризманна позволил французам отсеять оппонентов в полуфинале. С тех пор Германия не смогла выиграть ни одну из пяти последних встреч с действующими чемпионами мира.

По версии букмекеров, чуть больше шансов в этом матче будут иметь французы, на победу которых предлагается коэффициент — 2,70, тогда как успех немцев оценивается показателем — 2,90. Вероятность ничейного исхода представлена коэффициентом — 3,20.

Ориентировочные составы

Франция: Льорис — Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес — Канте, Погба, Рабьо — Гризманн — Мбаппе, Бензема

Германия: Нойер — Гинтер, Хуммельс, Рюдигер — Киммих, Кроос, Гюндоган, Госенс — Хаверц, Мюллер — Гнабри

Тренеры говорят

Дидье Дешам, сборная Франции: "Отнекиваться от статуса фаворитов, который мы разделяем с другими сборными, не собираюсь. Он же ничего не гарантирует. Для кого-то мы уже выиграли, еще даже не выйдя на поле. А это далеко не так".

Йоахим Лев, сборная Германии: "Предстоящая игра — это большое волнение, потому что мы будем играть против действующих чемпионов мира. Мы очень хорошо подготовились за последние две недели и сделали несколько шагов в правильном направлении. Здесь хорошая атмосфера, но в команде много амбиций и стремления к действиям. Мы хорошо подготовлены и мы с нетерпением ждем начала работы".