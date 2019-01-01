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Защитник Северной Македонии: Нужно найти слабые места Украины и побеждать

Визар Муслиу дал комментарий относительно ожиданий от матча с украинской сборной.

Висар Муслю (слева). getty images
Висар Муслю (слева). getty images

Защитник сборной Северной Македонии Визар Муслиу верит, что его команда может обыграть подопечных Шевченко, если хорошо подготовится.

"Матч с Австрией мы начали несколько эмоционально. Соперник забил один гол, потом мы вернулись в игру, и все шло хорошо до второго пропущенного мяча, который произошел из-за потери концентрации.

В целом, это был не тот уровень, на который мы рассчитывали. Если бы мы использовали наши полумоменты и забили второй гол, то итог мог быть на нашей стороне.

Однако шансы выйти из группы все еще есть. Нужно подготовиться морально, найти слабые места Украины и побеждать при лучшей игре", — приводит слова Муслиу vecer.mk.

Онлайн-трансляция матча Украина — Северная Македония будет доступна на Football.ua. В прямом эфире матч покажет телеканал ТРК Украина. Начало — в 16:00 по киевскому времени.

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Турция ТУР 1 0 0 1 0 3 0
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Бельгия БЛГ 1 1 0 0 3 0 3
Финляндия ФИН 1 1 0 0 1 0 3
Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
Россия РОС 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 1 1 0 0 3 1 3
Нидерланды НИД 1 1 0 0 3 2 3
Украина УКР 1 0 0 1 2 3 0
Северная Македония МАК 1 0 0 1 1 3 0
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Чехия ЧЕХ 1 1 0 0 2 0 3
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Испания ИСП 0 0 0 0 0 0 0
Польша ПОЛ 0 0 0 0 0 0 0
Словакия СВК 0 0 0 0 0 0 0
Швеция ШВЕ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Венгрия ВЕН 0 0 0 0 0 0 0
Германия ГЕР 0 0 0 0 0 0 0
Португалия ПОР 0 0 0 0 0 0 0
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