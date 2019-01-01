Защитник Северной Македонии: Нужно найти слабые места Украины и побеждать

Визар Муслиу дал комментарий относительно ожиданий от матча с украинской сборной.

Висар Муслю (слева). getty images

Защитник сборной Северной Македонии Визар Муслиу верит, что его команда может обыграть подопечных Шевченко, если хорошо подготовится.

"Матч с Австрией мы начали несколько эмоционально. Соперник забил один гол, потом мы вернулись в игру, и все шло хорошо до второго пропущенного мяча, который произошел из-за потери концентрации.

В целом, это был не тот уровень, на который мы рассчитывали. Если бы мы использовали наши полумоменты и забили второй гол, то итог мог быть на нашей стороне.

Однако шансы выйти из группы все еще есть. Нужно подготовиться морально, найти слабые места Украины и побеждать при лучшей игре", — приводит слова Муслиу vecer.mk.

Онлайн-трансляция матча Украина — Северная Македония будет доступна на Football.ua. В прямом эфире матч покажет телеканал ТРК Украина. Начало — в 16:00 по киевскому времени.