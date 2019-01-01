Украина — Северная Македония: где смотреть матч Евро-2020
Вашему вниманию телеканалы, которые покажут поединок национальной команды.
После досадного поражения в первом туре группового этапа чемпионата Европы от Нидерландов со счетом 2:3 сборная Украины продолжит выступления на турнире поединком против Северной Македонии, которая ранее уступила Австрии.
Где смотреть Украина — Северная Македония?
В прямом эфире матч покажет телеканалы Украина, Футбол 1 и Футбол 2. Начало матча — в 16:00 по киевскому времени.
Титульный партнер сборной Украины, компания Эпицентр позволила болельщикам практически сполна ощутить себя частью праздника футбола в инновационно-интерактивной фан-зоне на столичной Оболони, возле ТЦ Эпицентр на Полярной, 20Д.
Прямая трансляция поединков чемпионата Европы по футболу проходит в фан-зоне на большом экране размером 13х6 метров. Болельщикам также доступны фуд-корты с разливным пивом, хот-догами и другой едой и напитками.
На первую игру сборной на фан-зону от Эпицентра пришло почти тысяча человек. Люди пели гимн Украины, скандировали слова поддержки сборной.
Также отметим, что в фан-зоне можно купить новую футбольную форму сборной Украины и другую атрибутику: флаги, шарфы, бокалы, рюкзаки, ароматизаторы, разработанные специально к Евро-2020.
Более того, уже сейчас на сайте Эпицентр ив в магазинах INTERSPORT можно купить новую форму украинской сборной.
Талисманом фанатской территории стал мопс — агент супервозможностей программы лояльности "Выгода", которого одели в футбольную форму. Именно он гарантирует посетителям яркие впечатления и положительные эмоции.
Фан-зона на Оболони будет работать до завершения чемпионата Европы. На удобных пуфиках сможет разместиться до 200 болельщиков одновременно.
Напомним, матч между Украиной и Северной Македонией состоится 17 июня. Начало поединка — в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.
Комментарии
16:06:2021
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021