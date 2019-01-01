Украина — Северная Македония: где смотреть матч Евро-2020

Вашему вниманию телеканалы, которые покажут поединок национальной команды.

Караваев и Ярмоленко, getty images

После досадного поражения в первом туре группового этапа чемпионата Европы от Нидерландов со счетом 2:3 сборная Украины продолжит выступления на турнире поединком против Северной Македонии, которая ранее уступила Австрии.

Где смотреть Украина — Северная Македония?

В прямом эфире матч покажет телеканалы Украина, Футбол 1 и Футбол 2. Начало матча — в 16:00 по киевскому времени.

Титульный партнер сборной Украины, компания Эпицентр позволила болельщикам практически сполна ощутить себя частью праздника футбола в инновационно-интерактивной фан-зоне на столичной Оболони, возле ТЦ Эпицентр на Полярной, 20Д.

Прямая трансляция поединков чемпионата Европы по футболу проходит в фан-зоне на большом экране размером 13х6 метров. Болельщикам также доступны фуд-корты с разливным пивом, хот-догами и другой едой и напитками.

На первую игру сборной на фан-зону от Эпицентра пришло почти тысяча человек. Люди пели гимн Украины, скандировали слова поддержки сборной.

Также отметим, что в фан-зоне можно купить новую футбольную форму сборной Украины и другую атрибутику: флаги, шарфы, бокалы, рюкзаки, ароматизаторы, разработанные специально к Евро-2020.

Более того, уже сейчас на сайте Эпицентр ив в магазинах INTERSPORT можно купить новую форму украинской сборной.

Талисманом фанатской территории стал мопс — агент супервозможностей программы лояльности "Выгода", которого одели в футбольную форму. Именно он гарантирует посетителям яркие впечатления и положительные эмоции.

Фан-зона на Оболони будет работать до завершения чемпионата Европы. На удобных пуфиках сможет разместиться до 200 болельщиков одновременно.

Напомним, матч между Украиной и Северной Македонией состоится 17 июня. Начало поединка — в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.