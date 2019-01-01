Швеция отобрала очки у Испании на Евро-2020

Команда Луиса Энрике не сумела конвертировать внушительное преимущество в забитые мячи.

Испания — Швеция, Getty Images

Очередной, уже четвертый по счету, игровой день чемпионата Европы-2020 подошел ко своему логическому завершению. Финальным поединком за эти футбольные сутки стала встреча на поле Эстадио де-ла-Картуха в Севилье, где полноправным хозяином выступала сборная Испании, в гости к которой пожаловала национальная команда Швеции.

На момент начала отчетного поединка, ситуация в квартете E уже успела прояснится определенным образом. Вряд кто мог ожидать, что Словакии удастся стартовать на международном форуме с победы над Польшей в Санкт-Петербурге, однако коллектив Штефана Тарковича добился успеха (2:1), после чего единолично возглавил группу. Очевидно, что такой расклад не мог устроить коллектив Луиса Энрике, поэтому "Фурия роха" с повышенным уровнем мотивации подошла к собственной стартовой игре. Впрочем, кому-кому, а шведам точно не привыкать играть против находящейся на моральном подъеме Испании.

Уже по первым минутам поединка стало очевидно, что уж точно не гости будут диктовать свои правила на футбольном поле. Испания использовала излюбленный затяжной контроль мяча в подготовительной фазе для того, чтобы заставить соперников отойти как можно глубже внутрь своей половины, а из завоеванного пространства тут же пошли передачи на обострение внутрь штрафной. Прагматичный подход сработал достаточно эффективно, но уже на этапе реализации преимущества команда Энрике испытала серьезные проблемы.

Время шло, процент владения мяча со стороны "Фурии роха" постепенно приближался к заоблачным величинам, однако первый действительно опасный момент пришелся лишь к исходу первой четверти игрового часа. С предельно близкой дистанции Ольмо замыкал ударом головой подачу с правого фланга, но непосредственно на линии ворот голкипер Ольсен сумел показать фантастические рефлексы. Дальше, за дело взялся Коке, но и его два удара из неплохих ситуаций в ближней дистанции не принесли команде никой пользы.

На 38-й минуте матча один из лучших эпизодов у чужих ворот упустил Альваро Мората, которому оказал дружелюбную услугу Даниэльсон, не став перехватывать заброс в штрафную от Альбы с левого фланга, после чего Морате не хватило точности для качественного удара в дальний угол. Все это время Швеция отсиживалась у своих ворот, но непосредственно перед уходом на перерыв резко огрызнулась — Исак с нескольких попыток таки нанес удар с правого фланга штрафной в дальний угол, но Льоренте перед самой линией сумел подрезать мяч в ближний к сопернику каркас ворот, отскок от которого пришелся прямиком в руки голкипера.

Хозяевам поля было глупо сбавлять темпы после перерыва, поэтому Испания продолжила нагнетать обстановку, но шведы к тому моменту поняли, что вполне могут поймать соперников в одной из контратак, что и почти сделали на 61-й минуте, когда Исак с правого фланга штрафной постелил на пустые ворота для Берга, однако форвард не сумел подставить ногу.

Проблемой команды Энрике было то, что она не сумела показать регулярность в своих подходах. Испания то поднимала темп, создавала голевой момент, после чего отходила обратно, то, наоборот, играла в пресный контроль мяча у центра поля. Да, показатели владения были впечатляющими по этой причине, но толку от них, если ни один из участников отчетной дуэли с чьей-либо стороны не сумел размочить счет?

В следующем туре Испания на этом же стадионе будет принимать сборную Польши, а Швеция в Санкт-Петербурге встретится со Словакией.Испания — Швеция 0:0Симон — М. Льоренте, Торрес, Ляпорт, Альба — Коке (Фабиан Руис, 87), Родри (Тиаго, 66), Педри — Ферран, Мората (Сарабия, 66), Ольмо.Ольсен — Люстиг (Крафт, 75), Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон — С. Ларссон, Ольссон (Каюсте, 84), Экдаль, Форсберг (Бенгтссон, 85) — Берг (Квайсон, 69), Исак (Классон, 69).Предупреждение: Люстиг.