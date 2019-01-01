Испания — Швеция 0:0 Обзор матча
Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата Европы-2020.
В заключительном матче четвертого игрового дня чемпионата Европы-2020 сборная Испании в Севилье принимала национальную команду Швеции.
По ходу поединка коллектив Луиса Энрике всецело доминировал на футбольном поле, а показатель владения мячом со стороны "Фурии роха" регулярно находился у отметки "80%". Однако, даже с таким внушительным преимуществом испанцам так и не удалось распечатать ворота соперников, которые, впрочем, и сами могли успешно завершить одну из собственных контратак.
Предлагаем вашему вниманию обзор данного поединка:
Альтернативный плеер:
Испания — Швеция 0:0
Испания: Симон — М. Льоренте, Торрес, Ляпорт, Альба — Коке (Фабиан Руис, 87), Родри (Тиаго, 66), Педри — Ферран, Мората (Сарабия, 66), Ольмо.
Швеция: Ольсен — Люстиг (Крафт, 75), Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон — С. Ларссон, Ольссон (Каюсте, 84), Экдаль, Форсберг (Бенгтссон, 85) — Берг (Квайсон, 69), Исак (Классон, 69).
Предупреждение: Люстиг.
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