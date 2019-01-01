Луис Энрике — о матче против Швеции: Играли против команды, которая отсиживалась в обороне

Главный тренер сборной Испании подвел итог выступлению своих подопечных.

Луис Энрике, Getty Images

Сборная Испании открывала для себя чемпионат Европы-2020 с поединка против Швеции на поле севильского Эстадио де-ла-Картуха. "Фурия Роха" доминировала по ходу противостояния, но так и не сумела завершить хотя бы одну из своих многочисленных опасных атак забитым мячом, в результате чего была вынуждена смириться с тем, что придется делить очки с соперниками (0:0).

Испания — Швеция 0:0 Обзор матча

По завершению поединка, главный тренер сборной Испании Луис Энрике подвел итог выступлениям своих подопечных в отчетный вечер, посетовав на слабую реализацию: "Мы встречались с командой, которая решила отсиживаться в обороне, делая ставку исключительно на забросы мяча.

Вместе с тем, я должен признать, что подобная тактика соперников могла и сработать. Ничья оставила горькие чувства, и я прошу прощения у футболистов и болельщиков.

В этот вечер мы должны были побеждать. Мы стараемся создавать моменты для взятия ворот, сегодня их было достаточно, но реализация была не на высоте.

Подобная ничья — это плохой результат, и мне жаль тех, кто нас поддерживал, потому что в этот вечер мы должны были победить. Наша главная задача — создавать голевые моменты, и мы это делали, но не смогли реализовать их", — подытожил наставник.

В следующем туре сборная Испании сыграет домашний поединок против Польши, который состоится 19 июня, в 22:00 по киевскому времени.