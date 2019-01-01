Главный тренер Швеции: Вы наивны, если думаете, что можно обыграть такую команду, как Испания, на ее поле

Наставник сборной Швеции подвел итог выступлению своих подопечных.

Ян Андерссон, Getty Images

Неожиданное отсутствие голов (0:0) в матче между сборными Испании и Швеции в рамках первого тура чемпионата Европы-2020 стало одной из сенсаций четвертого игрового дня международного форума.

Испания — Швеция 0:0 Обзор матча

По завершению данного поединка, главный тренер "трех корон" Ян Адерссон подвел итог выступлениям своих подопечных: "Мы создавали какие-то моменты, соперники тоже, так что, в целом, результатом я не разочарован.

Если мы хотим набирать очки в матче с такой командой, то по-другому играть нельзя. Ребята выложились по максимуму, стремясь воплотить в жизнь наш план на игру.

Вы очень наивны, если думаете, что можно приехать в Испанию, где на улице +32 °С, и так просто обыграть такую мастеровитую команду", — подытожил специалист.

Сборная Швеции свой следующий матч на Евро-2020 проведет в Санкт-Петербурге против Словакии, 18 июня, начало в 16:00 по киевскому времени.