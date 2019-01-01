14 Июн
22:00
Испания
ИСП
0
Швеция
ШВЕ
0
15 Июн
19:00
Венгрия
ВЕН
Португалия
ПОР
15 Июн
22:00
Франция
ФРА
Германия
ГЕР
16 Июн
16:00
Финляндия
ФИН
Россия
РОС
16 Июн
19:00
Турция
ТУР
Уэльс
УЭЛ
16 Июн
22:00
Италия
ИТА
Швейцария
ШВЦ
17 Июн
16:00
Украина
УКР
Северная Македония
МАК
17 Июн
19:00
Дания
ДАН
Бельгия
БЛГ
17 Июн
22:00
Нидерланды
НИД
Австрия
АВС
18 Июн
16:00
Швеция
ШВЕ
Словакия
СВК
18 Июн
19:00
Хорватия
ХОР
Чехия
ЧЕХ
18 Июн
22:00
Англия
АНГ
Шотландия
ШОТ
19 Июн
16:00
Венгрия
ВЕН
Франция
ФРА
19 Июн
19:00
Португалия
ПОР
Германия
ГЕР
19 Июн
22:00
Испания
ИСП
Польша
ПОЛ
20 Июн
19:00
Швейцария
ШВЦ
Турция
ТУР
20 Июн
19:00
Италия
ИТА
Уэльс
УЭЛ
21 Июн
19:00
Украина
УКР
Австрия
АВС
21 Июн
19:00
Северная Македония
МАК
Нидерланды
НИД
21 Июн
22:00
Россия
РОС
Дания
ДАН
21 Июн
22:00
Финляндия
ФИН
Бельгия
БЛГ
22 Июн
22:00
Чехия
ЧЕХ
Англия
АНГ
22 Июн
22:00
Хорватия
ХОР
Шотландия
ШОТ
23 Июн
19:00
Швеция
ШВЕ
Польша
ПОЛ
23 Июн
19:00
Словакия
СВК
Испания
ИСП
23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
Франция
ФРА
23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
Венгрия
ВЕН

Главный тренер Швеции: Вы наивны, если думаете, что можно обыграть такую команду, как Испания, на ее поле

Наставник сборной Швеции подвел итог выступлению своих подопечных.

Ян Андерссон, Getty Images
Ян Андерссон, Getty Images

Неожиданное отсутствие голов (0:0) в матче между сборными Испании и Швеции в рамках первого тура чемпионата Европы-2020 стало одной из сенсаций четвертого игрового дня международного форума.

Испания — Швеция 0:0 Обзор матча

По завершению данного поединка, главный тренер "трех корон" Ян Адерссон подвел итог выступлениям своих подопечных: "Мы создавали какие-то моменты, соперники тоже, так что, в целом, результатом я не разочарован.

Если мы хотим набирать очки в матче с такой командой, то по-другому играть нельзя. Ребята выложились по максимуму, стремясь воплотить в жизнь наш план на игру.

Вы очень наивны, если думаете, что можно приехать в Испанию, где на улице +32 °С, и так просто обыграть такую мастеровитую команду", — подытожил специалист.

Сборная Швеции свой следующий матч на Евро-2020 проведет в Санкт-Петербурге против Словакии, 18 июня, начало в 16:00 по киевскому времени.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 1 1 0 0 3 0 3
Уэльс УЭЛ 1 0 1 0 1 1 1
Швейцария ШВЦ 1 0 1 0 1 1 1
Турция ТУР 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 1 1 0 0 3 0 3
Финляндия ФИН 1 1 0 0 1 0 3
Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
Россия РОС 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 1 1 0 0 3 1 3
Нидерланды НИД 1 1 0 0 3 2 3
Украина УКР 1 0 0 1 2 3 0
Северная Македония МАК 1 0 0 1 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 1 1 0 0 2 0 3
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Словакия СВК 1 1 0 0 2 1 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Швеция ШВЕ 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Венгрия ВЕН 0 0 0 0 0 0 0
Германия ГЕР 0 0 0 0 0 0 0
Португалия ПОР 0 0 0 0 0 0 0
Франция ФРА 0 0 0 0 0 0 0