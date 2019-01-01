Педри — о ничьей против Швеции: Но надо признать, что каждый может ошибаться

Наставник сборной Швеции подвел итог выступлению своих подопечных.

Педри, Getty Images

Уже в рамках первого тура чемпионата Европы-2020 сборная Испании умудрилась потерять очки в матче против национальной команды Швеции, имея при этом внушительное преимущество по контролю мяча в течение всего поединка.

Испания — Швеция 0:0 Обзор матча

Полузащитник "Фурии Роха" Педри после завершения данной дуэли коротко прокомментировал выступление своей команды: "Мы создали столько много моментов, что я уверен, что голы к нам еще придут.

Мы пересмотрим и проанализируем игру, чтобы понять, почему мы не забили. Но надо признать, что каждый может ошибаться. Мората заслуживает поддержки, он хорошо работает на команду. Призываю не драматизировать и болеть за нас.

Сыграть на Евро — мечта любого мальчишки, поэтому я безумно счастлив, что получил подобный шанс", — подытожил свой первый матч на крупном международном форуме футболист.

В следующем туре сборная Испании сыграет домашний поединок против Польши, который состоится 19 июня, в 22:00 по киевскому времени.