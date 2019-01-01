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Линделеф — лучший игрок матча Испания — Швеция

Эксперты оценили вклад защитника скандинавской сборной.

Виктор Линделеф (слева) блокирует удар Пабло Сарабии, Getty Images
Виктор Линделеф (слева) блокирует удар Пабло Сарабии, Getty Images

Сборная Швеции в непростом противостоянии против национальной команды Испании на ее поле сумела завоевать свой первый зачетный балл в кампании чемпионата Европы-2020 (0:0).

Испания — Швеция 0:0 Обзор матча

Поскольку ворота "трех корон" остались под замком, в условиях внушительного превосходства оппонентов по числу созданных голевых моментов и контролю над мячом, то совершенно не удивительно, что выбор кандидата на звание Лучшего игрока данного поединка происходил именно среди защитной линии коллектива Яна Андерссона.

Технический наблюдатель УЕФА Хинес Мелендес сделал следующие выводы относительно одного из футболистов шведской сборной: "Блестяще руководил оборонительной линией, добавляя партнерам хладнокровия. Был безупречен в воздухе, не дал развернуться испанским нападающим. Идеальный матч".

Такую характеристику своим действия получил представитель Манчестер Юнайтед Виктор Линделеф, который по завершению встречи получил памятный индивидуальный трофей.

Сборная Швеции свой следующий матч на Евро-2020 проведет в Санкт-Петербурге против Словакии, 18 июня, начало в 16:00 по киевскому времени.

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Уэльс УЭЛ 1 0 1 0 1 1 1
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Турция ТУР 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 1 1 0 0 3 0 3
Финляндия ФИН 1 1 0 0 1 0 3
Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
Россия РОС 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 1 1 0 0 3 1 3
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Украина УКР 1 0 0 1 2 3 0
Северная Македония МАК 1 0 0 1 1 3 0
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Чехия ЧЕХ 1 1 0 0 2 0 3
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Словакия СВК 1 1 0 0 2 1 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Швеция ШВЕ 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
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