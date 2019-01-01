Испания установила рекорд чемпионатов Европы по владению мячом в одном поединке
Однако это не принесло команде Луиса Энрике желаемого результата.
Стартовый поединок чемпионата Европы-2020 для сборной Испании проходил в условиях домашнего противостояния на поле севильского Эстадио де-ла-Картуха против национальной команды Швеции.
Коллектив Луиса Энрике для данного поединка выбрал тактику тотального превосходства над соперниками в контроле мяча, в чем достаточно преуспел.
В итоге, на счету "Фурии Роха" по завершению встречи было 85,1% игрового времени с мячом в ногах.
Однако, желаемого результата это испанской сборной так и не принесло — матч завершился со счетом 0:0, а хозяева поля упустили сразу несколько неплохих возможностей распечатать ворота Робина Ольсена.
Испания — Швеция 0:0 Обзор матча
Напоминать об этом крахе спортивных амбиций национальной команде Испании еще достаточно долго будет запись в анналах истории футбола.
Как сообщает статистический портал Opta, команда Энрике сумела побить ранее установленный рекорд по владению мячом в матчах чемпионата Европы (записи велись с 1980-го года).
В следующем туре сборная Испании сыграет домашний поединок против Польши, который состоится 19 июня, в 22:00 по киевскому времени
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