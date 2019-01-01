Испания установила рекорд чемпионатов Европы по владению мячом в одном поединке

Однако это не принесло команде Луиса Энрике желаемого результата.

Испания — Швеция, Getty Images

Стартовый поединок чемпионата Европы-2020 для сборной Испании проходил в условиях домашнего противостояния на поле севильского Эстадио де-ла-Картуха против национальной команды Швеции.

Коллектив Луиса Энрике для данного поединка выбрал тактику тотального превосходства над соперниками в контроле мяча, в чем достаточно преуспел.

В итоге, на счету "Фурии Роха" по завершению встречи было 85,1% игрового времени с мячом в ногах.

Однако, желаемого результата это испанской сборной так и не принесло — матч завершился со счетом 0:0, а хозяева поля упустили сразу несколько неплохих возможностей распечатать ворота Робина Ольсена.

Испания — Швеция 0:0 Обзор матча

Напоминать об этом крахе спортивных амбиций национальной команде Испании еще достаточно долго будет запись в анналах истории футбола.

Как сообщает статистический портал Opta, команда Энрике сумела побить ранее установленный рекорд по владению мячом в матчах чемпионата Европы (записи велись с 1980-го года).

В следующем туре сборная Испании сыграет домашний поединок против Польши, который состоится 19 июня, в 22:00 по киевскому времени