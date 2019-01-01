Ляпорт: В следующем матче Мората забьет три гола и заткнет всем рты

Игрок испанской национальной команды высказался о не лучшей игре соотечественника.

Эмерик Ляпорт, getty images

Защитник сборной Испании Эмерик Лапорт поделился мыслями о действиях своего партнера по команде в матче со Швецией на Евро-2020, а также подвел итог встречи.

"Мората уже многое доказал, его уровень не вызывает сомнений. Да, ему не везло в этом матче, но в следующем матче он забьет три гола и заткнет всем рты.

Ощущения после матча не лучшие. Мы играли хорошо, по большей части доминировали, оставили все силы на поле. У нас хватало моментов. Теперь же надо думать о следующих матчах, надо выступить в них лучше.

Мы бы выиграли в 9 из 10 таких матчей, как этот. В этот раз – лишь ничья", – сказал игрок Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что Ляпорт попросил Манчестер Сити отпустить его в Барселону.