Северная Македония — абсолютный новичок больших турниров

Football.ua представляет второго соперника сборной Украины на чемпионате Европы-2020.

Сборная Македонии, фото Getty Images Источник: Глеб Скрипченко

Сборной Северной Македонии, как и сборной Нидерландов, не было на последних двух больших турнирах. Правда, есть нюанс — "красные львы" ранее в принципе не присутствовали на этих футбольных праздниках жизни.

Сегодняшний наш рассказ — о втором сопернике сборной Украины на Евро-2020.

История

Во-первых, следует сказать, что Северная Македония — страна бывшей Югославии. Следовательно, и её самостоятельная история ещё моложе, чем наша. Началась она в 1994-м году с отбора к Евро-1996. Шанс же сыграть на большом турнире у команды был один, и речь о Мундиале 1998-го года: в отборочной группе Македония могла занять вторую строчку в таблице, дававшую возможность поспорить за путёвку на французский Чемпионат мира в стыковых матчах. Македонии необходимо было обыгрывать в двух последних матчах Литву — в гостях и дома, однако балканцы оба матча проиграли и остались даже не третьими, а четвертыми.

Да, кстати, тогда ещё и в правду Македонии. Северной она стала 2019 году, но мы в политику влазить в этой статье явно не будем.

Путь на Евро-2020

Северная Македония – одна из тех стран, которые должны точно что-то выставить УЕФА за изобретение Лиги Наций. Именно благодаря этому турниру "красные львы" получили право выступать на Евро.

Македонцы выиграли свою группу Лиги D (то есть слабейшей), обойдя Армению, Лихтенштейн и Гибралтар, и тем самым вышли в финал четырех своего дивизиона. Там они осенью 2020-го обыграли команды Косово и Грузии 2:1 и 1:0 соответственно.

В первом матче турнюра Северная Македония в Бухаресте уступила сборной Австрии со счётом 1:3. Как и мы, проиграли при достойной игре. Единственный мяч балканской команды, как мы понимаем, забил Горан Пандев.

Команда

Самый известный македонский футболист (да и, будем откровенны, человек вообще) — Горан Пандев, которого мы только что вспомнили. Тут к гадалке не ходи. В июле форварду будет уже 38, но он продолжает играть на высоком уровне, уже на протяжении шести сезонов подряд защищая цвета Дженоа — шестого для себя итальянского клуба.

Кстати, тут есть особо интересный момент: Пандев настолько стар, что на Евро едет футболист, представляющий его клуб Академия Пандева — полузащитник Марджан Радески. А клуб создан самим Гораном в 2010 году, и именно он является его владельцем.

Из других линий можно отметить 29-летнего игрока Лидс Юнайтед Эзгана Алиоски, который может сыграть левого латераля при схеме в 3 защитника и левого вингера при игре в 4.

Побаиваться стоит центрального полузащитника и мозга команды 21-летнего Элифа Элмаса из Наполи. Кстати, именно он забил победный второй гол (первый на счету Пандева) в ворота немцев (1:2) в матче отбора на катарский Мундиаль. Эта победа стала настоящей сенсацией и, уверены, этот матч тренерский штаб сборной Украины просмотрел не раз.

Самая большая потеря у 45-летнего тренера Игора Ангеловски (к слову, ничем не примечательного ранее, ибо работает в национальной команде он аж с 2015-го, а до того возглавлял только местные Работнички) — отсутствие форварда Илии Нестеровски из Удинезе, который порвал крестообразные связки. Поэтому в паре с Пандевым сможет сыграть или Трайковски из испанской Мальорки, или Тричковски из АЕКа из Ларнаки (Кипра). Против австрийцев со старта вышел первый из них.

Кстати, о расстановке. В игре против австрийцев мы увидели игру балканцев в 3-5-2, а если быть точным — 5-3-2.

В целом, команда состоит из игроков балканских чемпионатов (кроме самой Северной Македонии это, к примеру, Хорватия — Ристовски и Адеми с загребского Динамо и Велковски из Риеки) и условно слабеньких представителей (Наполи не в счет) топовых футбольных стран. Тут весь винегрет — от хавбека Николова из итальянского Лечче до форварда Стояновски из французского Шамбли.

История встреч

Украина играла с Македонией (да, тогда она еще не была Северной) четыре раза.

Первый пришелся на дебют в сборной Олега Блохина. Это было 11 октября 2003 года и ничего не значащий товарищеский матч на стадионе Динамо имени Лобановского. Закончился он унылыми нулями.

Второй, снова товарищеский, состоявшийся 31 марта 2004-го в столице Македонии Скопье, мы и вовсе проиграли 0:1, а мчащийся к Золотому мячу Андрей Шевченко запомнился выбитым в борьбе зубом.

Дальше был перерыв в 10 лет, и наконец-то 2 победы в отборе к Евро-2016 — во Львове 12 октября 2014-го благодаря единственному точному удару Сергея Сидорчука — 1:0. А почти через год (9 октября) в Скопье благодаря пенальти от Селезнева (в контексте нынешнего сезона это звучит особо смешно) и реализованному выходу один на один Артема Кравца — 2:0.

Продолжим 17 июня приятную серию и добудем третью победу подряд?