Саутгейт: Мы даем игрокам установки, по которым они действуют в зависимости от игры соперника

Наставник "трех львов" высказался о вариациях тактики в матчах своей команды.

Гарет Саутгейт, getty images

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал игру своих подопечных матче первого тура группового этапа Евро-2020 против Хорватии.

"Парни способны принимать решения. Мы даем им установки, по которым они действуют в зависимости от игры соперника. В матче был период, когда мы играли длинным передачами. Мы обсудили это в перерыве.

Мы не хотели играть так постоянно. Но есть моменты, когда можно делать забросы, у нас есть центрфорвард, который выигрывает большинство стандартов.

Здорово выходить в атаку через контроль мяча, но иногда это так же эффективно, как игра на центрфорварда. В матчах против топ-команд важно разнообразие", – сказал специалист.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Англия — Хорватия (1:0).