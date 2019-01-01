Саутгейт: Мы даем игрокам установки, по которым они действуют в зависимости от игры соперника
Наставник "трех львов" высказался о вариациях тактики в матчах своей команды.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал игру своих подопечных матче первого тура группового этапа Евро-2020 против Хорватии.
"Парни способны принимать решения. Мы даем им установки, по которым они действуют в зависимости от игры соперника. В матче был период, когда мы играли длинным передачами. Мы обсудили это в перерыве.
Мы не хотели играть так постоянно. Но есть моменты, когда можно делать забросы, у нас есть центрфорвард, который выигрывает большинство стандартов.
Здорово выходить в атаку через контроль мяча, но иногда это так же эффективно, как игра на центрфорварда. В матчах против топ-команд важно разнообразие", – сказал специалист.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Англия — Хорватия (1:0).
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