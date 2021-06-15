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"***** ваших албанских матерей" — вокруг празднования гола Арнаутовичем разгорелся дискриминационный скандал

Форвард отметился вопиющим поступком в матче против Северной Македонии.

Марко Арнаутович "празднует" гол в ворота Северной Македонии, Getty Images
Марко Арнаутович "празднует" гол в ворота Северной Македонии, Getty Images

Соперники сборной Украины по группе C чемпионата Европы-2020, Австрия и Северная Македония, проводили свое очное противостояние в рамках первого тура незадолго до начала встречи между Нидерландами и командой Андрея Шевченко.

Встреча получилась достаточно напряженной, так как на относительно быстрый гол Штефана Лайнера сумел в середине первого тайма ответить Горан Пандев. Даже несмотря на забитый в конце поединка мяч усилиями Михаэля Грегорича, австрийцы не чувствовали уверенности в итоговом успехе, поэтому всплеск эмоций после третьего гола Марко Арнаутовича можно было легко объяснять.

Однако, совершенно точно нельзя оправдать нападающего команды Франко Фода за те слова, которые он позволил себе озвучить в адрес собравшихся на трибунах болельщиков Северной Македонии.

"***** ваших албанских матерей", — только и успел произнести забивший гол игрок, как ему тут же решительным образом попытался закрыть рот капитан команды Давид Алаба, что на общем плане трансляции скорее смотрелось как часть общего празднования.

В конечном итоге, слова Арнаутович были расшифрованы соответствующими экспертами, после чего Федерация футбола Северной Македонии (ФФМ) обратилась в УЕФА с заявлением о проявлении дискриминации на национальной почве в адрес поклонников их сборной.

"ФФМ решительно осуждает высказывание националистического характера австрийского игрока Марко Арнаутовича после гола, забитого во вчерашнем матче, в адрес, предположительно, Эзджана Алиоски.

В то же время мы сообщаем вам, что мы направили официальное письмо в УЕФА с требованием самого сурового наказания для Арнаутовича.

Мы всегда выступаем против национализма, дискриминации и всех других форм оскорблений и взрывов, которые не соответствуют духу футбола и ценностям, которые мы все вместе отстаиваем.

Мы всегда будем выступать и защищать интересы и достоинство македонских национальных игроков, где бы они ни выступали", — гласит текст заявления.

Сам же Арнаутович не стал скрывать то, что было ним произнесено, попытавшись извиниться перед пострадавшими с помощью поста в социальной сети Instagram: "Вчера были сказаны горячие слова в эмоциях от игры, за которые я хотел бы извиниться — особенно перед моими друзьями из Северной Македонии и Албании.

Я хочу сказать одно очень четко: я не расист. У меня есть друзья почти в каждой стране, и я выступаю за разнообразие. Все, кто меня знает, знают об этом", — сказал футболист, у которого отец по национальности является сербом.

Напомним, что между Северной Македонией и Сербией до сих пор тлеет конфликтная ситуация относительно непризнанного Украиной суверенитета Косово, а два игрока сборной Северной Македонии: Алиоски и Бейтулая, имеют также и албанские корни.

Если УЕФА даст скорых ход расследованию данного дела, то Австрия может в конечном итоге не досчитаться своего футболиста уже в ближайшем матче против Нидерландов. В то же самое время, Северной Македонии 17 июня предстоит сыграть против Украины в Бухаресте.

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Матчи

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Уэльс УЭЛ 1 0 1 0 1 1 1
Швейцария ШВЦ 1 0 1 0 1 1 1
Турция ТУР 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 1 1 0 0 3 0 3
Финляндия ФИН 1 1 0 0 1 0 3
Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
Россия РОС 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 1 1 0 0 3 1 3
Нидерланды НИД 1 1 0 0 3 2 3
Украина УКР 1 0 0 1 2 3 0
Северная Македония МАК 1 0 0 1 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 1 1 0 0 2 0 3
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Словакия СВК 1 1 0 0 2 1 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Швеция ШВЕ 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Венгрия ВЕН 0 0 0 0 0 0 0
Германия ГЕР 0 0 0 0 0 0 0
Португалия ПОР 0 0 0 0 0 0 0
Франция ФРА 0 0 0 0 0 0 0