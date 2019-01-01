Главный тренер Дании: Эриксен смотрел последние 10 минут матча против Финляндии — это просто нереально!

Наставник датчан прокомментировал новости о состоянии своего подопечного, а также рассказал о процессе подготовки его команды к игре второго тура.

Каспер Хьюлманд, Getty Images

Тревожные события матча Дания — Финляндия, связанные с состоянием здоровья полузащитника "алой гвардии" Кристиана Эриксена, еще долго будут обсуждаться в футбольном мире.

В том числе, один из вопросов в адрес главного тренера датчан Каспера Хьюлмана через во время пресс-конференции, спустя несколько дней после лучившегося, также был посвящен данному вопросу.

"Улучшение его состояния сильно нас обнадеживает, но я до сих пор не могу поверить в то, что он спокойно сидит и улыбается, после того, что мы все видели во время матча. Это невероятно, но нам говорили, что он смотрел десять последних минут нашей игры против Финляндии. Просто невозможно в это поверить!

В то же самое время, хочу отметить, что последние сутки прошли для нашей команды в здоровой атмосфере. Все вернулись в привычный ритм на фоне новостей о состоянии Кристиана.

Мы уже приступили к подготовке к матчу четверга против Бельгии. Мы сумели сохранить единство в очень тяжелый момент, поэтому теперь нам совершенно нечего опасаться каких-либо трудностей в футбольной жизни. Думаю, что моя команда покажет себя в предстоящей игре с лучшей стороны", — подытожил датский специалист.

Напомним, что матч Бельгия — Дания состоится 17 июня, начало в 19:00 по киевскому времени.