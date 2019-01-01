Матч Украина — Северная Македония рассудит аргентинец Фернандо Рапаллини
На поединке будет работать интернациональная бригада арбитров.
Стала известна бригада арбитров на матч Евро-2020 группы С Украина — Северная Македония, который состоится 17 июня в Бухаресте на арене Национале.
Главным рефери назначен 43-летний аргентинец Фернандо Рапаллини.
Ассистентами арбитра будут его соотечественники Хуан Белатти и Диего Бонфа. Обязанности четвертого рефери исполнит словенец Славко Винчич.
Арбитр системы VAR — Алехандро Эрнандес (Испания). Первые ассистенты арбитра VAR — Хосе Санчес (Испания) и Филиппо Мели (Италия). Третий ассистент арбитра VAR — Хуан Мартинес (Испания).
Матч между сборными Украины и Северной Македонии начнется в четверг, в 16:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко сравнялся с Шевченко по количеству результативных действий за сборную Украины.
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