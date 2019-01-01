14 Июн
16:00
Шотландия
ШОТ
0
Чехия
ЧЕХ
2
14 Июн
19:00
Польша
ПОЛ
1
Словакия
СВК
2
14 Июн
22:00
Испания
ИСП
0
Швеция
ШВЕ
0
15 Июн
19:00
Венгрия
ВЕН
0
Португалия
ПОР
3
15 Июн
22:00
Франция
ФРА
1
Германия
ГЕР
0
16 Июн
16:00
Финляндия
ФИН
Россия
РОС
16 Июн
19:00
Турция
ТУР
Уэльс
УЭЛ
16 Июн
22:00
Италия
ИТА
Швейцария
ШВЦ
17 Июн
16:00
Украина
УКР
Северная Македония
МАК
17 Июн
19:00
Дания
ДАН
Бельгия
БЛГ
17 Июн
22:00
Нидерланды
НИД
Австрия
АВС
18 Июн
16:00
Швеция
ШВЕ
Словакия
СВК
18 Июн
19:00
Хорватия
ХОР
Чехия
ЧЕХ
18 Июн
22:00
Англия
АНГ
Шотландия
ШОТ
19 Июн
16:00
Венгрия
ВЕН
Франция
ФРА
19 Июн
19:00
Португалия
ПОР
Германия
ГЕР
19 Июн
22:00
Испания
ИСП
Польша
ПОЛ
20 Июн
19:00
Швейцария
ШВЦ
Турция
ТУР
20 Июн
19:00
Италия
ИТА
Уэльс
УЭЛ
21 Июн
19:00
Украина
УКР
Австрия
АВС
21 Июн
19:00
Северная Македония
МАК
Нидерланды
НИД
21 Июн
22:00
Россия
РОС
Дания
ДАН
21 Июн
22:00
Финляндия
ФИН
Бельгия
БЛГ
22 Июн
22:00
Чехия
ЧЕХ
Англия
АНГ
22 Июн
22:00
Хорватия
ХОР
Шотландия
ШОТ
23 Июн
19:00
Швеция
ШВЕ
Польша
ПОЛ
23 Июн
19:00
Словакия
СВК
Испания
ИСП
23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
Франция
ФРА
23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
Венгрия
ВЕН

Финляндия — Россия. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча второго тура группы B чемпионата Европы.

Россия — Финляндия, Спорт-Экспресс
Россия — Финляндия, Спорт-Экспресс

Второй тур группового этапа чемпионата Европы-2020 будут торжественно открывать два представителя группы B — Финляндия и Россия, которые сыграют на поле стадиона Санкт-Петербург в одноименном городе.

Финляндия — Россия
Среда, 16 июня, 16:00. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург. Главный арбитр встречи — Данни Маккели (Виллемстад, Кюрасао/Нидерланды), Телетрансляция — Футбол 1/2.

После противостояний первого тура, у квартета B образовался неожиданный лидер и ожидаемый аутсайдер. Успеха Финляндии в матче против грозной Дании (1:0) могли ожидать только наиболее преданные фанаты данной сборной, однако инцидент с Кристианом Эриксеном серьезно пошатнул уверенность "алой гвардии" в собственных силах. К несчастью для финнов, они даже не могли полноценно отпраздновать первую победу, добытую благодаря одному единственному удару в створ ворот во время первой игре на чемпионате Европы в их истории.

Однако, коллектив Маркку Канервы в очередной раз сумел подтвердить статус крайне неуступчивого оппонента, сдержав внушительную атакующую группу игроков сборной Дании. В матче против России перед "филинами" будет стоять уже несколько иная задача. Команда Станислава Черчесова ставит серьезный акцент на силовые единоборства, однако при этом рисунок ее игры является достаточно "читаемым" для оппонентов. Во всяком случае, именно такое впечатление россияне сложили о себе в матче против Бельгии в первом туре, в котором безальтернативно уступили со счетом 0:3.

Казалось бы, только начинается второй тур, но для некоторых команд по ходу его развития могут наступить не самые приятные последствия. У России есть прекрасный шанс отбросить Данию на последнюю строчку перед очным противостоянием на поле соперников. Однако, если датчане сумеют обыграть Бельгию, а коллектив Черчесова проиграет… То тут уже не приходится говорить о каких-либо радужных перспективах для россиян. В то же самое время, Финляндия прекрасно понимает, что ей необходимо победить в Санкт-Петербурге и спокойно готовится к плей-офф, так как сделать это в матче против Бельгии в последнем туре будет уж слишком сложно. Эти сборные умеют классно зарубиться в хоккей, а как дела в футболе?

Ориентировочные составы:

Финляндия: Градецки — О’Шонесси, Араюури, Тойвио — Уронен, Камара, Спарв, Шуллер, Лод — Пукки, Похьянпало.

Россия: Шунин — Фернандес, Семенов, Джикия, Караваев — Баринов, Оздоев — Зобнин, Миранчук, Головин — Дзюба.

Тренеры говорят:

Маркку Канерва, сборная Финляндии:

"У России есть игроки с богатым опытом. Такие как нападающий Артем Дюзба, очень опасный игрок, и Алексей Миранчук в полузащите. У них есть техничные футболисты, но больше всего эта команда впечатлила меня сплоченностью и дисциплиной. Наверное, неправильно будет называть ее игру механической, но это команда с очень строгой рабочей этикой. Все готовы пахать на команду. Плюс у России сильная атака".

Станислав Черчесов, сборная России:

"Финляндия только что победила датчан. Это непростая, хорошо организованная команда. Финны глубоко защищаются и опасны на контратаках. Постараемся сделать все возможное, чтобы подавить их сопротивление и не дать им возможности для контратак".

Интересные факты:

В четырех из последних пяти своих официальных поединков сборная Финляндии непременно обменивалась забитыми мячами со своими соперниками.

Россия испытывает проблемы с забитыми мячами, начиная от мартовской части квалификации на чемпионат мира — в каждом из пяти последних матчей, команда Черчесова, в лучшем случае, забивала один мяч.

Финляндия может забронировать себе путевку в следующий раунд, если победит соперников в предстоящей игре, чего не делала со времен Олимпиады-2012.

footballпрогноз 1:1

 

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 1 1 0 0 3 0 3
Уэльс УЭЛ 1 0 1 0 1 1 1
Швейцария ШВЦ 1 0 1 0 1 1 1
Турция ТУР 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 1 1 0 0 3 0 3
Финляндия ФИН 1 1 0 0 1 0 3
Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
Россия РОС 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 1 1 0 0 3 1 3
Нидерланды НИД 1 1 0 0 3 2 3
Украина УКР 1 0 0 1 2 3 0
Северная Македония МАК 1 0 0 1 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 1 1 0 0 2 0 3
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Словакия СВК 1 1 0 0 2 1 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Швеция ШВЕ 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Франция ФРА 1 1 0 0 1 0 3
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0
Венгрия ВЕН 1 0 0 1 0 3 0