Финляндия — Россия. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча второго тура группы B чемпионата Европы.

Россия — Финляндия, Спорт-Экспресс

Второй тур группового этапа чемпионата Европы-2020 будут торжественно открывать два представителя группы B — Финляндия и Россия, которые сыграют на поле стадиона Санкт-Петербург в одноименном городе.

Финляндия — Россия

Среда, 16 июня, 16:00. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург. Главный арбитр встречи — Данни Маккели (Виллемстад, Кюрасао/Нидерланды), Телетрансляция — Футбол 1/2.

После противостояний первого тура, у квартета B образовался неожиданный лидер и ожидаемый аутсайдер. Успеха Финляндии в матче против грозной Дании (1:0) могли ожидать только наиболее преданные фанаты данной сборной, однако инцидент с Кристианом Эриксеном серьезно пошатнул уверенность "алой гвардии" в собственных силах. К несчастью для финнов, они даже не могли полноценно отпраздновать первую победу, добытую благодаря одному единственному удару в створ ворот во время первой игре на чемпионате Европы в их истории.

Однако, коллектив Маркку Канервы в очередной раз сумел подтвердить статус крайне неуступчивого оппонента, сдержав внушительную атакующую группу игроков сборной Дании. В матче против России перед "филинами" будет стоять уже несколько иная задача. Команда Станислава Черчесова ставит серьезный акцент на силовые единоборства, однако при этом рисунок ее игры является достаточно "читаемым" для оппонентов. Во всяком случае, именно такое впечатление россияне сложили о себе в матче против Бельгии в первом туре, в котором безальтернативно уступили со счетом 0:3.

Казалось бы, только начинается второй тур, но для некоторых команд по ходу его развития могут наступить не самые приятные последствия. У России есть прекрасный шанс отбросить Данию на последнюю строчку перед очным противостоянием на поле соперников. Однако, если датчане сумеют обыграть Бельгию, а коллектив Черчесова проиграет… То тут уже не приходится говорить о каких-либо радужных перспективах для россиян. В то же самое время, Финляндия прекрасно понимает, что ей необходимо победить в Санкт-Петербурге и спокойно готовится к плей-офф, так как сделать это в матче против Бельгии в последнем туре будет уж слишком сложно. Эти сборные умеют классно зарубиться в хоккей, а как дела в футболе?

Ориентировочные составы:

Финляндия: Градецки — О’Шонесси, Араюури, Тойвио — Уронен, Камара, Спарв, Шуллер, Лод — Пукки, Похьянпало.

Россия: Шунин — Фернандес, Семенов, Джикия, Караваев — Баринов, Оздоев — Зобнин, Миранчук, Головин — Дзюба.

Тренеры говорят:

Маркку Канерва, сборная Финляндии:

"У России есть игроки с богатым опытом. Такие как нападающий Артем Дюзба, очень опасный игрок, и Алексей Миранчук в полузащите. У них есть техничные футболисты, но больше всего эта команда впечатлила меня сплоченностью и дисциплиной. Наверное, неправильно будет называть ее игру механической, но это команда с очень строгой рабочей этикой. Все готовы пахать на команду. Плюс у России сильная атака".

Станислав Черчесов, сборная России:

"Финляндия только что победила датчан. Это непростая, хорошо организованная команда. Финны глубоко защищаются и опасны на контратаках. Постараемся сделать все возможное, чтобы подавить их сопротивление и не дать им возможности для контратак".

Интересные факты:

В четырех из последних пяти своих официальных поединков сборная Финляндии непременно обменивалась забитыми мячами со своими соперниками.

Россия испытывает проблемы с забитыми мячами, начиная от мартовской части квалификации на чемпионат мира — в каждом из пяти последних матчей, команда Черчесова, в лучшем случае, забивала один мяч.

Финляндия может забронировать себе путевку в следующий раунд, если победит соперников в предстоящей игре, чего не делала со времен Олимпиады-2012.