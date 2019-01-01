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Соболь: Тренерский штаб скажет, как нам действовать против Северной Македонии

Защитник "сине-желтых" поделился своими мыслями перед вторым поединком на Евро-2020.

Эдуард Соболь, УАФ
Эдуард Соболь, УАФ

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал ситуацию в национальной команде перед вторым поединком на Евро-2020, в котором подопечные Андрея Шевченко встретятся с Северной Македонией.

"У нас еще не было детального разбора игры с Нидерландами. По ходу игры в перерыве Андрей Николаевич вносил коррективы, как нужно действовать во втором тайме. Нам удалось сравнять счет. Иногда ребятам было тяжело. Не очень приятные эмоции, когда ты забиваешь два мяча и пропускаешь на последних минутах. Но нужно забывать эту игру, выносить положительные моменты, думать и готовиться к следующему поединку.

Северная Македония? У нас перед обедом будет теоретическое занятие. Тренерский штаб скажет, как нам действовать против этого соперника и покажет, какие у него сильные и слабые стороны. Также у нас вечером тренировка — теория перенесется на футбольное поле.

Боевой дух перед важными матчами? На такие игры особенно настраиваться и не нужно. Конечно, у каждого есть определенные привычки перед поединками. Кто-то вообще не касается телефона, кто-то слушает музыку, читает книги. У каждого по-разному. Я могу послушать перед матчем музыку, но особых ритуалов не соблюдаю.

Дебют на Евро? Это большой футбольный праздник. Каждый мечтает принять участие в чемпионате Европы. Чувствуется атмосфера, особенно после первой игры. Когда ты едешь в автобусе, всюду много фанатов. Осуществилась мечта принять участие в таком турнире. Каждый футболист, который находится в команде, готов выйти на поле и помочь всем, чем сможет.

Игра на левом фланге полузащиты? Это не новая позиция для меня, я уже играл на ней. Если вы помните, то играл за Брюгге против киевского Динамо в Лиге Европы слева в полузащите. Но надеюсь, что у Зубкова все будет хорошо, и он сможет восстановиться к следующей игре.

Свои болельщики на трибунах? Когда присутствует большое количество болельщиков из Украины, создается атмосфера, будто ты играешь дома. У нас и так огромная мотивация, но с фанатами на трибунах она удваивается", — приводит слова Соболя пресс-служба УАФ.

Напомним, матч между сборными Украины и Северной Македонии состоится в четверг, 17 июня, в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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Россия РОС 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 1 1 0 0 3 1 3
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Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
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