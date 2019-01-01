Жота возглавит атаку Португалии в матче против Венгрии

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы F, в котором сыграют Венгрия и Португалия.

Диого Жота, фото Getty Images

Пятый день чемпионата Европы-2020 в своем расписании будет содержать всего два поединка, но все они будут проходить в рамках так называемой "группы смерти", поэтому будут иметь определяющий статус для команд-участниц. Венгрия и Португалия в Будапеште будут начинать этот игровой день.

Марко Росси на отчетный поединок решил использовать в тройке центральных защитников Андре Ботку, а место на правом фланге полузащиты занял Ловренчич. В атаке пару Адаму Салаи составил Роберт Шоллои.

Со стороны Фернанду Сантуша мы увидели привычный набор футболистов, однако внимание стоит уделить двум футболиста оборонительного плана: Данилу и Карвалью, а в то время как на острие атаки расположился Диогу Жоты.

Венгрия: Гулачи — Ботка, Орбан, О. Солои — Ловренчич, Кляйнхайслер, Надь, Шефер, Фиоло — А. Салаи, Шоллои.

Запасные: Дибус, Богдан, Лонг, Кечкеш, Него, Чери, Р. Варга, Шигер, К. Варга, Николич, Шен, Болла.



Португалия: Патрисиу — Семеду, Диаш, Пепе, Геррейру — Данилу, Карвалью, Фернандеш — Роналду, Жота, Б. Силва.