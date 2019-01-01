Роналду — первый футболист, который сыграл на пяти чемпионатах Европы

Португалец в очередной раз вошел в историю.

Криштиану Роналду, getty images

Криштиану Роналду появился в стартовом составе сборной Португалии в матче против Венгрии в рамках поединка первого тура группового этапа Евро-2020.

Как сообщает Opta, португальский нападающий стал первым футболистом, который принял участие в пяти чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012, 2016 и 2020).

Криштиану Роналду смог выиграть только один Евро из пять — в прошлом розыгрыше турнира португальцы в финале справились с Францией. Роналду из-за травмы заменили еще в первом тайме.

Напомним, что ранее Криштиану Роналду приблизился к мировому рекорду по количеству голов за национальную команду.