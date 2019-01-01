Роналду — первый футболист, который сыграл на пяти чемпионатах Европы
Португалец в очередной раз вошел в историю.
Криштиану Роналду, getty images
Криштиану Роналду появился в стартовом составе сборной Португалии в матче против Венгрии в рамках поединка первого тура группового этапа Евро-2020.
Как сообщает Opta, португальский нападающий стал первым футболистом, который принял участие в пяти чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012, 2016 и 2020).
Криштиану Роналду смог выиграть только один Евро из пять — в прошлом розыгрыше турнира португальцы в финале справились с Францией. Роналду из-за травмы заменили еще в первом тайме.
Напомним, что ранее Криштиану Роналду приблизился к мировому рекорду по количеству голов за национальную команду.
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