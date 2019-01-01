Португалия обыграла Венгрию благодаря дублю Роналду

Гости придержали все забитые мячи до завершения встречи.

Венгрия — Португалия, Getty Images

В стремительном темпе мы подошли к завершению первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020. В последний игровой день "ознакомительного" периода для команд-участниц нас ожидали поистине фантастические матчи в рамках группы F, которую сразу после жеребьевки окрестили "группой смерти" по достаточно понятным причинам — состав из Франции, Германии, Португалии и Венгрии иначе назвать попросту невозможно. "Волшебные мадьяры" выглядят в этой компании "лишним" звеном, скажете вы. Возможно, вот только именно в таких вот поединках против явного андердога и допускают больше всего ошибок предписанные фавориты. "Европейским селесао" предстояло первыми наступить (или не наступить) на эти грабли.

Во время данной международной кампании, насколько бы долго она в итоге не продлилась, у венгров будет колоссальное преимущество в виде игры при переполненных трибунах Пушкаш Арены. Да, пожалуй, это было главным событием отчетного вечера — каждый наблюдавший за игрой мог в полной мере прочувствовать на себе атмосферу аншлага. Для хозяев поля это был очень важный момент, так как соперники уже с первых атак дали понять, что намерены играть исключительно первым номер, следовательно, Венгрии отводилась роль обороняющейся стороны.

В условиях достаточно плотной опеки, "европейским селесао" за редким случаем удавалось доставлять мяч на пригодные для завершающего удара позиции, но если так упускать моменты для гола, как это делали Криштиану Роналду и Диего Жота в первом тайме, то, разумеется, оформить преимущество будет практически невозможно. Венгрия, в свою очередь, атаковала в достаточно предсказуемом стиле — мяч доставлялся Адаму Салаи, а тот уже распоряжался им так, как считал нужным. Чаще всего, это завершалось не самыми качественными попытками ударов.

Уже после перерыва игра изменилась в сторону чуть более позитивного контекста для соседней с Украиной страны. Коллектив Марко Росси стал гораздо больше находится с мячом на чужой половине поля, что позволило нам увидеть несколько перспективных эпизодов у ворот Патрисиу. Голкипера португальцев даже сумели пробить за десять минут до конца основного времени, но гол имени Шена был справедливо отменен из-за офсайда, который боковой арбитр зафиксировал у него мгновением ранее. И лучше бы в этот момент хозяева не тратили эмоции на принявшего решение служителя Фемиды…

Рафа Силва появился на поле на 71-й минуте, после чего игра команды Фернанду Сантуша в атаке заиграла совершенно иными красками. Привело это к тому, что на 84-й минуте именно после прострела вышедшего на замену футболиста с правого фланга сумел неуверенным ударом отправить мяч в дальний угол Рафаэль Геррейру, а уже вскоре Орбан сбил Рафу в центре штрафной, позволив тем самым Криштиану Роналду побить рекорд Мишеля Платини.

Джокер Сантуша на этом не успокоился, и уже через несколько минут отправил форварда Ювентуса оформлять дубль очередным пасом с правого фланга. Ураганная концовка напрочь испортила настроение местной публике на трибунах, но потеря концентрации в подобных поединках является наиболее грубой ошибкой из возможных.

В следующем туре Венгрия на этой же арене сыграет против Франции, а Португалия в Мюнхене сразится против Германии.Венгрия —0:3Геррейру, 84, Роналду, 87 (пен.), 90+2.Гулачи — Ботка, Орбан, О. Солои — Ловренчич, Кляйнхайслер (Шигер, 77), Надь (Р. Варга, 90+5)), Шефер (Него, 65), Фиоло (К. Варга, 88) — А. Салаи, Шоллои (Шен, 77).Патрисиу — Семеду, Диаш, Пепе, Геррейру — Данилу, Карвальо (Санчеш, 81), Фернандеш (Моутиньо, 89) — Роналду, Жота (А. Силва, 81), Б. Силва (Рафа Силва, 71).Предупреждения: Него, Орбан — Диаш.