Бензема и Мюллер сыграют с первых минут в матче Франция — Германия
Предлагаем вашему вниманию стартовые составы команд.
В центральном матче первого тура группового этапа чемпионата Европы сборная Франции сыграет против Германии.
Дидье Дешам доверил место в стартовом составе Кариму Бензема, тогда как у немцев с первых минут появится Томас Мюллер.
Франция: Льорис — Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес — Погба, Канте, Рабьо — Гризманн — Бензема, Мбаппе
Запасные: Толиссо, Жиру, Меньян, Кунде, Коман, Ленгле, Динь, Дембеле, Манданда, Зума, Бен-Йеддер, Лемар
Германия: Нойер — Гинтер, Хуммельс, Рюдигер — Киммих, Кроос, Гюндоган, Госенс — Хаверц, Гнабри — Мюллер
Запасные: Клостерманн, Сане, Нойхаус, Кох, Фолланд, Трапп, Вернер, Зюле, Гюнтер, Джан, Хальстенберг, Лено
Напомним, поединок между Францией и Германией состоится во вторник, 15 июня. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени. Football.ua также проведет текстовую трансляцию данной игры.
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