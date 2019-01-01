Манчини: Швейцария традиционно доставляет Италии проблемы

Главный тренер итальянцев дал комментарий перед матчем.

Роберто Манчини, getty images

Сборная Италии в рамках поединка второго тура группового этапа чемпионата Европы будет играть против Швейцарии.

Роберто Манчини отметил, что с огромным уважением относится к сборной Швейцарии и отдельно сделал комплимент Шакири.

"Напряжение всегда есть, но так и должно быть. Это важный матч. Мы глубоко уважаем команду, с которой предстоит играть. Швейцария традиционно доставляет Италии проблемы. Они много лет занимают место в первой десятке рейтинга ФИФА, у них классные игроки и очень опытный тренер. Их надо уважать.

Мы можем поменять нескольких игроков, но команда останется та же самая. Мы уже видели, что наш стиль не меняется в зависимости от подбора футболистов на поле. У нас 26 человек, и все они могут играть на этом уровне.

Мы много раз говорили, что секрет хорошего выступления на турнире — это скромность и трезвая оценка собственных сил. Уверен, что эта команда сохранит такой настрой до конца. При должном уровне собранности это поможет нам в каждой игре.

Швейцария очень сильна. Шакири — великолепный игрок. Он пришел в Интер, когда команда строилась, а он был на правах аренды из Баварии, так что ему было трудно. Но я считаю его одним из лучших атакующих полузащитников Европы.

Я по-прежнему уверен в том, что сборная Италии — одна из сильнейших команд на турнире. Сегодня мы увидим три команды, которые входят в число фаворитов на победу. Посмотрим, что будет. Первый тайм против Турции нам было тяжело. Знаем, что должны в каждом матче показывать максимум и не думать, что все случится само собой", — приводит слова итальянца официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч Италия — Швейцарии состоится в среду, 15 июня. Начало поединка запланировано на 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.