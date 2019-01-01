Автогол Хуммельса вывел Францию вперед в матче против Германии

Немецкий защитник срезал мяч в свои ворота.

Матс Хуммельс, getty images

В центральном матче первого тура группового этапа чемпионата Европы сборная Франции играет против Германии.

Подопечные Дидье Дешама вышли вперед в счете благодаря автоголу Матса Хуммельса.

Видео гола:

Отметим, что Матс Хуммельс стал первым немецким футболистом, который "отличился" голом в свои ворота на чемпионате Европы.

Матч начался в 22:00 по киевскому времени. Football.ua также проведет текстовую трансляцию данной игры.