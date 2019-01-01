Италия — Швейцария. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи чемпионата Европы.

Игроки сборной Италии, Getty Images

Сборная Италии в матче второго тура группового этапа Евро-2020 сыграет против национальной команды Швейцарии. Встреча пройдет в Риме на Олимпийском стадионе, так что у итальянцев будет существенная поддержка.

Франция — Германия

Среда, 16 июня, 22:00. Олимпийский стадион, Рим. Главный арбитр встречи — Сергей Карасев (Россия), Телетрансляция на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2.

В матче открытия турнира сборная Италии уверенно разобралась с Турцией, забив в ворота оппонентов три безответных мяча. При этом Демирал, Иммобиле и Инсинье принесли Италии девятую победу подряд с сухим счетом.

Таким образом, подопечные Роберто Манчини в предстоящей игре будут стремиться одержать десятый успех подряд, чтобы во второй раз раз в своей славной истории добиться заветной сухой десятки. Команда Манчини набрала уверенный ход и пока неясно не только, кто первым отберет очки у четырехкратных чемпионов мира, но и то, кто забьет первый гол в ворота итальянцев в этом году.

В целом беспроигрышная серия итальянцев уже насчитывает 28 игр подряд и тут стоит отметить парочку центральных защитников — Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи, которые несмотря на свой возраст, солидно берут накопленным опытом.

Безусловно, Италия сильнее классом швейцарцев, так что есть все предпосылки думать о том, что победная серия подопечных Манчини продолжиться, но вот будет она такой же успешной и прогрессивной с точки зрения забитых голов — посмотрим.

Что касается сборной Швейцарии, то в первом туре Евро-2020 она расписала мировую и поделила очки с Уэльсом (1:1). Швейцария приедет сверх мотивированной на матч с итальянцами, чтобы прекратить их доминирование и в случае сенсационной победы закрепить место в плей-офф турнира.

Несмотря на то, что Швейцария проиграла лишь один раз в последних 15 матчах главного турнира континента, включая отборочные матчи, она вылетала из группы трижды, но все же все помнят их выход в 1/8 финала во Франции на Евро-2016. Так что солидного противоборства против техничных итальянцев ждать стоит, а вот получиться ли зацепиться за важнейшие очки — посмотрим.

Также отметим, что личная история противостояний между сборными Италии и Швейцарии насчитывает уже 57 матчей. На счету итальянцев 28 побед, в то время как швейцарцы выиграли семь встреч при 22 ничьих. По статистике мячей 106 против 65 в пользу команды Манчини. К слову, на Евро-2020 было шесть встреч из которых три закончились победой Италии, а еще три — закончились вничью.

По версии букмекеров, больше шансов в этом матче будут иметь итальянцы, на победу которых предлагается коэффициент — 1,66, тогда как успех швейцарцев оценивается показателем — 6,20. Вероятность ничейного исхода представлена коэффициентом — 3,80.

Ориентировочные составы

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола, Барелла, Жоржиньо, Локателли — Берарди, Инсинье, Иммобиле

Швейцария: Зоммер — Элведи, Шер, Аканжи — Мбабу, Джака, Фройлер, Родригес — Шакири — Эмболо, Сеферович

Тренеры говорят

Роберто Манчини, сборная Италии: "Швейцария традиционно доставляет Италии проблемы. Они много лет занимают место в первой десятке рейтинга ФИФА, у них классные игроки и очень опытный тренер. Их надо уважать.

Мы много раз говорили, что секрет хорошего выступления на турнире — это скромность и трезвая оценка собственных сил. Уверен, что эта команда сохранит такой настрой до конца. При должном уровне собранности это поможет нам в каждой игре".

Владимир Петкович, сборная Швейцарии: "Я вернулся на Олимпийский стадион спустя восемь лет, и он прекрасен. Рим — тоже удивительный город. Но мы сосредоточены исключительно на игре".