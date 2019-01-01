Автогол Хуммельса принес Франции победу над Германией
Судьбу центрального матча первого тура Евро-2020 решил единственный гол, который Хуммельс забил в собственные ворота.
Франция обыграла Германию, Getty Images
Отчет о матче будет доступен в этой статье немного позже.
Франция – Германия –1:0
Голы: Хуммельс, 20 (АГ)
Франция: Льорис – Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес – Рабьо (Дембеле, 90+5), Канте, Погба – Гризманн – Бензема (Толиссо, 89), Мбаппе.
Германия: Нойер – Гинтер (Джан, 88), Хуммельс, Рюдигер – Киммих, Гюндоган, Кроос, Госенс (Фолланд , 88) – Хаверц (Сане, 74), Гнабри (Вернер, 74), Мюллер.
Предупреждения: … – Киммих (7).
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