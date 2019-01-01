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Франция — Германия 1:0 Видео гола и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Франция - Германия, getty images
Франция - Германия, getty images

Сборная Франции в рамках поединка первого тура группового этапа чемпионата Европы играла против Германии.

Подопечные Дидье Дешама смогли добыть минимальную победу благодаря автоголу защитника немцев Матса Хуммельса.

Отметим, что Матс Хуммельс стал первым немецким футболистом, который "отличился" голом в свои ворота на чемпионате Европы.

Обзор матча:

Франция – Германия 1:0
Гол: Хуммельс, 20 (автогол)

Франция: Льорис – Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес – Рабьо (Дембеле, 90+5), Канте, Погба – Гризманн – Бензема (Толиссо, 89), Мбаппе.

Германия: Нойер – Гинтер (Джан, 88), Хуммельс, Рюдигер – Киммих, Гюндоган, Кроос, Госенс (Фолланд , 88) – Хаверц (Сане, 74), Гнабри (Вернер, 74), Мюллер.

Предупреждение: Киммих.

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Турция ТУР 1 0 0 1 0 3 0
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Бельгия БЛГ 1 1 0 0 3 0 3
Финляндия ФИН 1 1 0 0 1 0 3
Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
Россия РОС 1 0 0 1 0 3 0
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Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
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Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Швеция ШВЕ 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
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