Зубков не сыграет против Северной Македонии
Вингер не успеет восстановиться к следующему матчу.
Во втором туре группового этапа чемпионата Европы сборная Украины в Бухаресте сыграет против Северной Македонии.
Национальной команде не поможет вингер Александр Зубков. Об этом сообщил Андрей Шевченко в эфире программы Великий футбол.
Вингер Ференцвароша получил повреждение икроножной мышцы в дебюте встречи против сборной Нидерландов и вынужденно покинул поле.
Отметим, что в распоряжении Андрея Шевченко на флангах атаки есть Андрей Ярмоленко, Марлос и Виктор Цыганков.
Напомним, матч между Украиной и Северной Македонией состоится 17 июня. Начало поединка — в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.
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