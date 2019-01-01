Шевченко: Надеюсь, выделим ошибки в матче с Нидерландами и больше их допускать не будем

Главный тренер сборной Украины прокомментировал поражение и рассказал о подготовке к следующему матчу.

Андрей Шевченко, getty images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко попросил своих футболистов зарядиться позитивом и ждет важнейшего матча против Северной Македонии.

"Все в порядке. Ребята восстанавливаются. У нас был непростой перелет, была небольшая задержка. Все нормально, добрались, разместились, провели восстановление и легкую тренировку. Завтра утром будет игровая тренировка. Уже завтра будем непосредственно готовиться к следующему матчу с Северной Македонией.

Я донес ребятам, что очень важно, прежде всего, зарядиться положительными эмоциями. Несмотря на тяжелую ситуацию в Амстердаме, мы увидели наших болельщиков. Часть приехала поддержать команду. Надеемся, что в Бухаресте их будет намного больше.

Думаю, ребята осознавали, что будет непростой матч. Еще раз скажу, что сыграли с Нидерландами приличный матч. Был открытый футбол. Думаю, многим понравился. К сожалению, допустили ряд ошибок. При счете 2:2 упустили ничью. Надеемся, что в будущем мы из этого выделим наши ошибки и больше их допускать не будем.

Матч против Северной Македонии будет одним из самых важных для нас. Я думаю, есть определенный стимул играть на Евро", — сказал Шевченко в эфире Великого футбола.

Напомним, что ранее Андрей Шевченко прокомментировал слухи о конфликте Ярмоленко и Марлоса.