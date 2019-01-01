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Шевченко: Надеюсь, выделим ошибки в матче с Нидерландами и больше их допускать не будем

Главный тренер сборной Украины прокомментировал поражение и рассказал о подготовке к следующему матчу.

Андрей Шевченко, getty images
Андрей Шевченко, getty images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко попросил своих футболистов зарядиться позитивом и ждет важнейшего матча против Северной Македонии.

"Все в порядке. Ребята восстанавливаются. У нас был непростой перелет, была небольшая задержка. Все нормально, добрались, разместились, провели восстановление и легкую тренировку. Завтра утром будет игровая тренировка. Уже завтра будем непосредственно готовиться к следующему матчу с Северной Македонией. 

Я донес ребятам, что очень важно, прежде всего, зарядиться положительными эмоциями. Несмотря на тяжелую ситуацию в Амстердаме, мы увидели наших болельщиков. Часть приехала поддержать команду. Надеемся, что в Бухаресте их будет намного больше. 

Думаю, ребята осознавали, что будет непростой матч. Еще раз скажу, что сыграли с Нидерландами приличный матч. Был открытый футбол. Думаю, многим понравился. К сожалению, допустили ряд ошибок. При счете 2:2 упустили ничью. Надеемся, что в будущем мы из этого выделим наши ошибки и больше их допускать не будем.

Матч против Северной Македонии будет одним из самых важных для нас. Я думаю, есть определенный стимул играть на Евро", — сказал Шевченко в эфире Великого футбола.

Напомним, что ранее Андрей Шевченко прокомментировал слухи о конфликте Ярмоленко и Марлоса.

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Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 1 1 0 0 3 0 3
Финляндия ФИН 1 1 0 0 1 0 3
Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
Россия РОС 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 1 1 0 0 3 1 3
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Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
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Словакия СВК 1 1 0 0 2 1 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Швеция ШВЕ 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
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